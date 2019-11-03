2019 Q3全球熱門品牌排行榜　Off-White重返第一名，巴黎世家超越Gucci　

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知名時尚平台Lyst每一季度都會發布全球熱門品牌排行榜，其中，近年受到大眾喜愛的Off-White與Gucci更是打的火熱，自今年Q1季度起，雙方不斷互換排名，如今Q3季度的冠軍寶座再次由Off-White拿下，而Q2季度的冠軍Gucci則是下滑到第3名，一起來看看這份最新排名吧！

▲Off-White拿下Q3季度全球最熱門品牌第1名，Gucci則是下滑至第3名。（圖／翻攝自IG@gucci、@off____white）

雖然Off-White於Q2至Q3季度期間，主理人Virgil Abloh因健康因素告假一段時間，但Farfetch以美金6.75億元（約台幣202億元）的金額收購Off-White營運公司New Guards Group的消息，仍然讓品牌提高聲量，並衝上第一名的寶座，而第2名的Balenciaga則是以購物袋為靈感，推出多款包包，也一舉從上季的第3名衝上來。

▲Balenciaga以購物袋為靈感，推出多款包包後，一舉從上季的第3名衝到本季的第2名。（圖／翻攝自Balenciaga）

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Lyst除了公布品牌排名外，還會發布最熱門的男裝單品排名。第一名為Moncler推出的Bramant羽絨外套，後續則有Gucci的皮革GG扣腰帶、Air Jordan 1 Mid SE以及Burberry的火車票皮夾，值得一提的是，上一季的冠軍Yeezy Boost 350 V2 Triple Black Reflective，已經消失在Q3季度的最熱門男裝單品榜單中，而平易近人的Nike Tech腰包則擠進了前10名。另外，有興趣的朋友，都可以前往Lyst的官方網站查看完整的熱門品牌以及男裝單品排名喔！

▲Moncler Bramant羽絨外套拿下最熱門男裝單品第1名。（圖／翻攝自Moncler）

▲Gucci皮革GG扣腰帶拿下第2名的佳績。（圖／翻攝自Gucci）

▲Air Jordan 1 Mid SE一直以來都是穿搭利器。（圖／翻攝自Nike）

▲Burberry的火車票皮夾位列第4名。（圖／翻攝自Burberry）

▲上季冠軍Yeezy Boost 350 V2 Triple Black Reflective，本季消失在榜單中。（圖／翻攝自StockX）

▲平易近人的Nike Tech腰包擠進了前10名。（圖／翻攝自Nike）

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