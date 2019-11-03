風靡亞洲4大「超人氣脆麵」！韓國小恐龍嗆辣口感必吃

▲韓國KAARO 小恐龍點心麵-辣味12包 x2盒（16公克/包），原價360元，特價288元。（圖／公關照）

編輯／Ann

脆麵可以說是國民零嘴，南韓最近興起一款KAARO小恐龍，可愛造型以及嗆辣口感風靡不少粉絲，也讓大家喚回一口咬下「咔咔咔」的療癒畫面，在辦公室抽屜很空虛的你，馬上公開風靡亞洲的超夯「4大脆麵」，快點筆記買下來！

# KAARO小恐龍點心脆麵

▲小恐龍點心脆麵辣味12包Ｘ2盒（16公克／包），原價360元，特價288元。點我購買。

小恐龍點心脆麵在南韓大受歡迎的原因，除了外觀可愛藏著一隻大吃的藍色恐龍，更以縮小版整塊麵體製成，不想捏碎掉的滿地都是，也可以直接取出食用超方便，再來雙重味覺碰撞，辛辣調味搭配了濃郁蔥香，一口咬下吃得到辣度以及蒜味，一盒12包盡情吃個過癮，「Her和她」正在特價，平均每包12元超划算。

＃無印良品脆麵

▲無印良品脆麵120g，49元。（圖／翻攝自產品官網）

無印良品的脆麵比較像是即食的迷你拉麵，小巧造型撕開之後，麵條口味分成醬油、泡菜與雞汁，乾吃口味略鹹，沖泡開來吃則有湯頭的鮮味，也能在冬天暖胃起來，此外，每份只要149大卡，很適合減肥族們偷吃解饞。

# Enaak 小雞點心麵

▲Enaak 小雞點心麵，480g，約145元。（圖／翻攝自產品官網）

害怕吃辣的民眾，Enaak 小雞點心麵的原味雞汁口味是不錯的選擇，運用極細麵條，讓酥脆口感更升級，其實Enaak來自於印尼，很多粉絲會將它掰開來吃、或是用湯匙吃，都能夠豐富味蕾。

# 媽咪牌雞香麵餅

▲馬來西亞媽咪牌雞香即食麵餅，250g，約90元。（圖／翻攝自產品官網）

來自馬來西亞的媽咪牌雞香即食麵餅 （Mamee Monster Snek Mi Perisa Ayam），包裝上有一隻藍色紅鼻子怪獸相當有辨識度，打開包裝之後，麵餅體積較大，不太適合攜帶出門，不過獨特之處在於具有香油氣息，偏好重口味民眾。

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