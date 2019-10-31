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小S頂「神龍教主」髮型拍時尚雜誌　隔空嗆范范：跳舞爛到離奇

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▲小S拍時尚封面，無辜姐妹家裡蹲也中槍！（影／Bella儂儂提供）

記者張妤瑄／台北報導

小S徐熙娣最新封面大片釋出，她頂著「神龍教主」大砲頭登場，再次顛覆大家對她瘋狂程度的印象，甚至在影片中大翻白眼對嗆姊妹們，既時尚又搞笑，放眼望去華人演藝圈，功力依舊無人能敵，唯有小S才能超越小S！

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲小S著Sacai黑色針織高領上衣、黑色長裙，搭配Roger Vivier粉色高跟鞋；珠寶為Piget。（圖／Bella儂儂提供，以下同）

41歲的小S，如今已懂得放過自己，甚至曾經對身材管理相當嚴苛的她，現在能在拍攝封面前一天「吃宵夜」、「喝酒」，學會放過自己，自信表示：「有人會因為我變胖就覺得再也不愛我了嗎？我又不是用身體主持的。」確實，實力在手，永遠做自己，敢愛敢恨又敢講的小S，天生就是巨星，就像是巨型磁鐵般，吸粉功力很驚人。

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲小S著KENZO印花洋裝與黑色高跟鞋，搭配Piaget珠寶。

此次拍攝的《Bella儂儂》11月號封面大片，走復古動畫風格，氛圍到位，小S穿著KENZO細肩帶洋裝，在像素超低前的「格紋海浪」前撐頭模樣，頓時成了動玩中的美麗主角。她也穿上Isabel Marant動物紋針織上衣與及膝裙，在鏡頭前擺出陶醉「吃手手」模樣，而身後的背景就宛如修圖軟體中的自己，相當有趣。

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲小S在鏡頭前擺出「陶醉吃手手」Pose，相當有喜感。

最搞笑的是，拍攝封面時還當場「隔空」與好姐妹們對嗆起來。范范（范瑋琪）留言給小S，寫下「雖然我跳舞不厲害，但我可是天生的歌手。」小S當場翻了個白眼，超直接回嗆：「問題是妳不是不厲害，而是爛到離奇。」

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲小S著KENZO橘色針織毛衣、串珠裝飾印花洋裝與黑色高跟鞋，搭配Piaget珠寶。

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范曉萱則留言「不要再管妳的眉毛了」，小S也回應「關妳屁事！」阿雅則留言「比比比比比，妳什麼都要比。」小S淡漠回應：「我懶得理妳。」另外，大S也隔空喊話「拜託妳把那個超舊包包丟掉！」小S則回：「它到底哪裡招惹到妳？它明明就還可以用！」姐妹間隔空過招的橋段，實在也是讓人笑噴。

▲▼小S封面大片。（圖／Bella儂儂提供）

▲小S這組時尚大片很有復古電玩風格，在綠幕前拍攝的畫面，也相當有趣。

關鍵字：

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