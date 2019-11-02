史努比控快揪情人一起戴！有腳印的對戒、拼圖項鍊超夢幻

編輯／Emily 圖／翻攝自dtimes.jp、u-treasure-onlineshop.jp

與卡通人物合作推出的金飾總是讓人特別心動～這次日本首飾品牌THE KISS與PEANUTS卡通合作，以裡面最知名的角色史努比與他的好朋友糊塗塌客為主題，做成一系列夢幻飾品，有兩款對戒跟四種項鍊。有了史努比加持，飾品可愛度加倍，喜歡史努比的話，趕快揪另一半一起戴！

第一款對戒樣式簡約，分別用金色和黑色與銀色基底交叉設計，中間有一顆小鑽，戒面上也印了史努比的小腳印。這款戒指特別的是內圈，裡面刻了互相對望的史努比與糊塗塌客，象徵他們兩個不變的友情。希望戴上這款戒指的人跟他們一樣，感情可以天長地久～

第二款對戒上面刻了史努比與他一步步的腳印，圖案比較俏皮可愛。男女款顏色不同，女款是金色戒指，上面鑲了粉紅色寶石，代表史努比的衣領；男款是銀色戒指，上面鑲了黃色寶石，靈感來自史努比的好朋友糊塗塌客。



除了對戒，還有情侶們可以一起戴的項鍊。拼圖式的設計一人一半，感情不會散～兩條項鍊組在一起，能拼出一顆愛心，與另一半一起戴超級甜蜜！上面的圖案都是史努比，外加一隻小小的糊塗塌客，但兩條分別鑲了不同顏色的寶石，粉色給女生，藍色給男生。

另一款可以一起戴的項鍊是銀色長方形設計，上面有史努比仰望星星的圖案，上面的星星是漸層的寶石，超級夢幻！同樣女生粉色、男生藍色。

單條項鍊的圖案，一款是史努比與糊塗塌客靠坐在一起，還加了個愛心，並鑲了粉紅寶石。仔細一看項鍊顏色還是女孩們超愛的玫瑰金～喜歡可愛造型的話，可以挑選這一款。

還有一款項鍊則是史努比捧著狗狗碗，裡面放了顆大大的寶石！亮晶晶的白色寶石讓整體設計多了成熟與氣質，不想太過可愛的話，可以考慮這款。

除了THE KISS，另一家日本飾品品牌U-TREASURE也常和卡通合作，之前就推出了寶可夢系列飾品。其中一款皮卡丘項鍊，立體的皮卡丘坐著，手中捧著亮亮的鑽石，模樣超級可愛！項鍊後面的扣環還有小巧思，設計成寶貝球圖案～

另外也有皮卡丘和耿鬼造型的戒指，戴上它就像擁有了一隻寶可夢一樣。

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