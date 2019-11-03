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3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備

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▲▼ 。（圖／翻攝Jolin IG、張鈞甯工作室）

▲蔡依林、張鈞甯都是背殺，有完美的「背溝」。（圖／翻攝Jolin IG、張鈞甯工作室微博）

編輯／Rose

當一枚成功的「背殺」，除了背部肌膚要養的光滑無暇之外，訓練也是很重要的，其中據說只有3％的人才擁有的「背溝」，更是性感關鍵。背溝在哪呢？脊椎中間那條長長的海溝，就是背溝，也被成為「美人溝」或是「脊柱溝」。

▲▼ 。（圖／翻攝張鈞甯工作室）

▲張鈞甯的美背光潔無瑕，且還有漂亮「背溝」。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

如果說女人正面性感的關鍵，就是胸前事業線，那麼轉過身來的性感關鍵，就在於「背溝」這條線！有些人很幸運先天就擁有，但那是少數中的少數，且由於現代人姿勢不良，脊椎不在健康的水平線上就更難擁有！

▲▼ 。（圖／翻攝Jolin IG）

▲愛運動的Jolin，全身上下肌肉線條都很美，當然也有背殺必備的背溝線條。（圖／翻攝Jolin IG）

女星如Jolin蔡依林、張鈞甯等人都擁有這條美人溝，而她們就是出了名愛運動的明星。想成為完美背殺，還是別期待自己是那位先天擁有的幸運兒，認真練起來再說。其實YouTube上就有很多背部鍛鍊影片，跟著做，背溝也能後天養成。

▲▼ 。（圖／翻攝張鈞甯工作室）

▲張鈞甯熱愛運動眾所皆知，靠著各種運動練出漂亮美背，也不是令人太意外的事。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

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如果想在家中居家訓練，有個「啞鈴」會是很好的道具。其中被推崇的「啞鈴划船」動作，更是能完美練到背部肌肉，女生可以快點跟著做做看。


▲背部居家訓練跟著做，維持運動習慣，總有見到「背溝」那天。

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關鍵字：

背溝, 性感, 鍛鍊, 訓練, 健身, 運動, 居家訓練, 啞鈴, 啞鈴划船, Jolin, 蔡依林, 張鈞甯
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