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越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

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▲▼ 。（圖／翻攝mbcdrama IG）

編輯／Rose　圖／翻攝mbcdrama IG

與新對象交往或是認識新朋友時，總有幾個人讓妳越談越愛、越交越喜歡，相處久了更能發現對方有趣的一面，或比想像中的更重義氣，讓妳不斷驚喜連連。以下有4個星座就有這種特質，刀子嘴豆腐心的處女座當然榜上有名，火爆羊自然也是穩坐榜單！

▲▼ 。（圖／翻攝mbcdrama IG）

第四名：牡羊座

牡羊座個性火爆，剛認識時深怕一不小心講錯話，會引爆他的開關，一言不合吵架或是幹架。但是經過一段時間的相處，就很容易讓人發現，牡羊是很重義氣的角色，很真實，對誰都敞開心扉，很容易就當朋友。即使吵架，牡羊也不太記仇，睡醒就忘記了！做情人做好友兩相宜。

▲▼ 。（圖／翻攝mbcdrama IG）

第三名：巨蟹座

巨蟹性格內斂，剛認識時會覺得是溫溫的人，客氣有禮，難免會覺得有點距離。深交後，會發現巨蟹對朋友超好，溫柔體貼，行動比嘴更快，默默做很多體貼的小事情；沈穩的個性，更是有問題時能給予良好意見的夥伴。當妳不願意、不喜歡時，巨蟹不會逼妳做任何事，相處起來非常舒服。

▲▼ 。（圖／翻攝mbcdrama IG）

第二名：摩羯座

對摩羯座的第一印象是相敬如賓，很難觸及私底下的一面，但實際上摩羯只是慢熱而已，熟了之後摩羯對妳可說是兩肋插刀，只要妳發生任何時間，摩羯二話不說陪妳一起度過難關。相處一段時間，會發現摩羯是個悶騷狂，熟了之後什麼都敢講、什麼都敢玩，越熟越有趣。

▲▼ 。（圖／翻攝mbcdrama IG）

第一名：處女座

處女座的嘴巴超毒舌，一不小心就有讓人受傷的實力，而且很愛雞蛋挑骨頭，連超熟的情人與閨蜜都還是會受傷，更何況不熟的朋友。不過認識的時間長了，就會知道處女們刀子嘴、豆腐心，要是敢欺負他的人，絕對第一時間拔刀相見。

▲▼ 。（圖／翻攝mbcdrama IG）

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關鍵字：

星座, 戀愛, 愛情, 兩性, 男朋友, 女朋友, 情侶, 戀人, CP, 朋友, 情人
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