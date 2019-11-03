愛黛兒半年甩肉20公斤！超狂「激瘦飲食法」紅酒、咖啡照樣喝

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、IG@adelettes

外型一向給人豐滿形象的英國歌后愛黛兒（Adele），曾誓言自己的職業是歌手，所以絕不會為了外貌因素而減肥，不過近日在私人健身教練格拉西蒙的帶領之下，破天荒在半年內甩去了20公斤， 原來是運用循環訓練搭配瘦身菜單成功減重，一起來膜拜。

英國歌后愛黛兒（Adele）為了在巡迴演唱時有更好的體力和上鏡效果，通過私人教練格拉西蒙帶領減肥，主要就是仰賴營養醫學博士Glen Matten提出的激瘦飲食法（Sirtfood），剛開始的三天內，確保卡路里攝取在1000以內，同時將能激活酵素乙酰化酶（sirtuin）成份，比方芹菜、蘋果、洋蔥、可可亞含量85%以上的巧克力打成果汁，分成三餐搭配上述的激瘦主食飲用。

激瘦飲食法（Sirtfood）食材：紅酒、巧克力（可可亞含量85％以上）、咖啡、綠茶、抹茶、芹菜、紅洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘類水果、巴西里、薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、白花菜科蔬菜等。

接下來的4天中，熱量可以提升到1500卡，兩杯果汁搭配兩餐正餐增加飽足感，另外也可以飲用低糖咖啡或是巧克力適當犒賞自己，因為咖啡因能夠有效活化乙酰化酶，提升燃脂模式也就能讓肌肉效能發揮。當然減肥專家也補充，激瘦飲食法飲食法針對的是快速瘦身，需要搭配運動才能有更健康的效果。

愛黛兒則是透過循環性運動，像是深蹲、登階、開合跳等項目，其實這類運動大多都能在家中完成，並且有效快速燃脂，回歸正題減肥無非是少吃多運動，愛黛兒也自信提到，「以前我只會流淚，但現在我會流汗。」大家多多努力吧！



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