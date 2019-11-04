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RIMOWA行李箱手機殼再推新色　夢幻獨角獸漸層設計讓人欲罷不能

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編輯／Duke

今年行李箱界的霸主RIMOWA動作頻頻，不僅在年初與AMBUSH合作，後續更宣布與同屬LVMH集團的Dior打造聯名系列，並且RIMOWA似乎不打算停下腳步，因為官方近日宣布，除了售完的經典鋁製行李箱手機殼會再次上架外，連同新款的黑色皮革與夢幻漸層手機殼都會一併登場，一起來看看吧！

▲RIMOWA手機殼。（圖／翻攝自RIMOWA、IG@rimowa、@ambush_official）

▲今年RIMOWA陸續與AMBUSH、Dior打造聯名系列。（圖／翻攝自IG@rimowa、@ambush_official）

▲RIMOWA手機殼。（圖／翻攝自RIMOWA、IG@rimowa、@ambush_official）

▲售完的經典鋁製行李箱手機殼再次上架。（圖／翻攝自IG@rimowa）

RIMOWA於11月帶來的2019假日系列中，包含多款行李箱、iPhone手機殼、吊飾配件以及建築書籍，最受矚目的便是iPhone手機殼。然而，此次的iPhone手機殼不僅有經典款的回歸，還有黑色皮革與夢幻漸層的新設計，其中，採用PVC材質打造的夢幻漸層手機殼，如夢幻的獨角獸漸層色，能夠透過光線照射產生不同顏色的光澤，絕對是一款能讓女生欲罷不能的全新設計。

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▲RIMOWA手機殼。（圖／翻攝自RIMOWA、IG@rimowa、@ambush_official）

▲採用PVC材質打造的漸層手機殼。（圖／翻攝自RIMOWA）

▲RIMOWA手機殼。（圖／翻攝自RIMOWA、IG@rimowa、@ambush_official）

▲黑色皮革也頗具質感。（圖／翻攝自RIMOWA）

▲RIMOWA手機殼。（圖／翻攝自RIMOWA、IG@rimowa、@ambush_official）

▲經典鋁製手機殼是許多人的首選。（圖／翻攝自RIMOWA）

由RIMOWA推出的2019假日系列，目前已經於官網開賣，而iPhone手機殼共有2種尺寸，分別為iPhone XS與iPhone XS MAX，配色則有經典款、黑色皮革以及漸層，售價依序為歐元90元（約台幣3,150元）、歐元90元（約台幣3,150元）、歐元70元（約台幣2,450元），想換手機殼的朋友，千萬別錯過了。

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關鍵字：

RIMOWA, 行李箱, AMBUSH, LVMH, Dior, 經典鋁製, 黑色皮革, 漸層, 手機殼, iPhone
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