無印良品「隱藏版客製服務」　全台僅4間門市限定

▲MUJI在台推出刺繡工房服務，讓消費者客製化自己的商品。（圖／無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本居家品牌無印良品（MUJI），以簡單具有質感的商品設計為主要特色，且沒有LOGO的風格，吸引不少跟隨者，雖然商品設計簡單，但還是有方式可以凸顯獨特性喔，那就是客製化的「刺繡服務」，購買布製品的顧客，可以從許多軟萌的圖案中選擇，繡上自己喜歡的圖案，台灣則有4間門市有提供這種服務喔。

無印良品的服飾一向走自然風格，除了對外表示材質與材料的嚴謹外，設計也是以經典款為主，單純乾淨的線條也很好搭配，為了讓消費者對商品更有個人風格，也在2016年台中店開幕時，首度引進日本當時提供的刺繡服務。

消費者先選定有提供刺繡服務的門市，再購買指定的布製商品後，便可選擇自己喜愛的刺繡圖案繡上，讓商品成為專屬自己的用品，或作為獨一無二的贈禮，只要等3到5個工作天就完成囉，文字母依大小不同，以一個字母30-40元計價；圖案則依據大小和複雜度，單個圖案以150至350元計價。

目前全台僅4間門市提供刺繡服務，分別是新光三越台中中港店、新竹遠東巨城購物中心、新光三越台南西門店、高雄漢神巨蛋購物廣場，下次來設計屬於自己的無印良品風吧。

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