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HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

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▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官網）

▲南韓品牌LOEUVER是目前大勢小眾包品牌。（圖／翻攝官網）

記者張妤瑄／台北報導

首爾，近年已有成為亞洲時尚重鎮的趨勢，當地設計師也漸漸在國際上發光，更有不少小眾品牌蘊含驚人設計能量，近來專注在包款設計上的LOEUVER南韓品牌逐漸打出知名度，歐美潮人也有不少人入手！宛如一顆「小太陽」的有弧度六邊形水桶包是最搶手也最具代表性的設計，建議要入手可以從「小太陽」開始。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官方IG）

▲LOEUVER的六邊形水桶包，連歐美潮人都愛。（圖／翻攝官方IG）

水桶包是近來大勢包款，精品大牌LOUIS VUITTON（LV，路易威登）、FENDI等皆有推出，但大部分的款式仍在「鬆緊束口水桶包」遊走，LOEUVER的「小太陽」在結構上較特別，用六片皮塊拼接、加上一個底座，能有更多材質與色彩上的轉變，且在包身線條的表現上也更柔軟，同時又保有水桶的結構感，比傳統的水桶包更多變。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官方IG）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官方IG）

▲LOEUVER的六邊形水桶包，採用六片皮塊與底座拼接而成，在材質與色彩上的運用能更活潑。（圖／翻攝官方IG）

「小太陽」除有單色系，也有彩色毛毛拼接的款式，相當適合冬天攜帶，暖意四射的氛圍，讓人背上就忍不住想摸，心情立刻好起來。若自詡為很能駕馭彩色單品的人，也能選擇多色拼接的款式，「小太陽」的變化無窮，有雙色款，也有多色拼接的款式。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官網）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官網）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官網）

▲單色、多色、異材質拼接，能變化出不同感覺的「小太陽」。（圖／翻攝官網）

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同時在鍊帶上也有很多變化，舉例來說除了皮背帶外，還能加上壓克力鍊帶，讓「小太陽」更前衛也更年輕。或者有設計更強烈的款式，金屬鍊帶上手更優雅，也更有大女人的時尚氣勢。以價格來說，最基本款的「小太陽」約能用新台幣6,500元左右入手，若是毛料、壓紋皮革、金屬鍊帶等，則約能用萬元有找的價格入手，與輕奢手袋的定價差不多。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官方IG）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官方IG）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝LOEUVER官方IG）

▲除了包身本體之外，在鍊帶上也有許多異材質的運用，能轉變出更年輕、更前衛的風格。（圖／翻攝官方IG）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, LOEUVER, 小太陽, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, FENDI, 南韓設計師, 設計師
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