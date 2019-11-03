fb ig video ETtoday search mobile

PANDORA聖誕節系列來搶錢！米奇戴小紅帽、驢子屹耳萌翻天

> >

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲丹麥輕珠寶品牌PANDORA推出冬季聖誕系列，藏著小熊維尼和驢子屹耳。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

距離聖誕節還有一個多月，稱職的男友們也應該提前做準備了，丹麥輕珠寶品牌PANDORA推出冬季聖誕系列，以夜空藍貫穿整體，並且聯手迪士尼飾以小熊維尼、驢子屹耳等可愛角色，必須手刀衝一波！

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲（依序）垂墜耳環NT$3,680；天使羽翼吊飾NT$2,480。（圖／品牌提供）

丹麥品牌PANDORA最新推出全新冬季聖誕系列，整體造型就像是璀璨星空一般，並點綴閃耀水晶光澤，神聖天幕系列靈感汲取自猶如布幕壟罩著大地的天際，有天使翅膀點綴在愛心串飾兩側佩戴上手展現柔美感，或是象徵羽翼神秘感的耳飾，戴上就有聖誕氛圍。

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲（依序）幾何固定釦NT$1,880；開放式戒指NT$5,380。（圖／品牌提供）

永恆優雅系列採用襯膚色的玫瑰金色彩，並以各式形狀勾勒出幾何靈動線條，不乏鏤空式固定釦、開放式戒指，呈現出不同造型的美感。來到重頭戲歡慶聖誕系列，聖誕老人裝入禮物盒，俏皮呈現聖誕老人送禮時的生動驚喜，更將傳統薑餅屋點綴誕拐杖及聖誕樹，也將象徵幸運含義的獨角獸Bruno化身為搖搖木馬與旋轉木馬，可愛指數破表。

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲潘多拉。（圖／品牌提供）

▲（依序）小熊維尼、驢子屹耳串飾均NT$2,080；限量米奇米妮滑雪串飾NT$2,880（圖／品牌提供）

同時，品牌與迪士尼再次合作，小熊維尼、驢子屹耳與史迪奇戴上紅色聖誕帽，頗有節慶氛圍。除此之外也以玫瑰金色點綴晶透鋯石打造限量款串飾，刻劃米奇與米妮共同乘坐雪橇的甜蜜模樣，沉醉於浪漫慵懶的假期時光，讓人愛不釋手。與此同時，Tiffany & Co.首度加入聖誕倒數禮盒，24格小抽屜包含Tiffany T True系列手環胸針等，不過定價高達112,000美元（約台幣3,456,880元）應該不是人人都能輕易下手了。

▲▼ Tiffany 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany & Co.聖誕節倒數月曆，不僅外觀美翻，價格也很逼人。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

丹麥, 輕珠寶, PANDORA, 冬季, 聖誕, 飾品
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

愛黛兒半年甩肉20公斤！超狂「激瘦飲食法」紅酒、咖啡照樣喝 小圓包默默在流行！6大精品品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規 2019 Q3全球熱門品牌排行榜　Off-White重返第一名，巴黎世家超越Gucci　 每天做「臀橋式」4動作兩周練出翹臀水蛇腰　進階版不無聊、還能消除痠痛 Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心 史努比控快揪情人一起戴！有腳印的對戒、拼圖項鍊超夢幻 楊冪10大勵志金句：我不是鈔票無法人人喜歡，何況有人連鈔票都不喜歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面