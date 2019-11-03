PANDORA聖誕節系列來搶錢！米奇戴小紅帽、驢子屹耳萌翻天

▲丹麥輕珠寶品牌PANDORA推出冬季聖誕系列，藏著小熊維尼和驢子屹耳。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

距離聖誕節還有一個多月，稱職的男友們也應該提前做準備了，丹麥輕珠寶品牌PANDORA推出冬季聖誕系列，以夜空藍貫穿整體，並且聯手迪士尼飾以小熊維尼、驢子屹耳等可愛角色，必須手刀衝一波！

▲（依序）垂墜耳環NT$3,680；天使羽翼吊飾NT$2,480。（圖／品牌提供）

丹麥品牌PANDORA最新推出全新冬季聖誕系列，整體造型就像是璀璨星空一般，並點綴閃耀水晶光澤，神聖天幕系列靈感汲取自猶如布幕壟罩著大地的天際，有天使翅膀點綴在愛心串飾兩側佩戴上手展現柔美感，或是象徵羽翼神秘感的耳飾，戴上就有聖誕氛圍。

▲（依序）幾何固定釦NT$1,880；開放式戒指NT$5,380。（圖／品牌提供）

永恆優雅系列採用襯膚色的玫瑰金色彩，並以各式形狀勾勒出幾何靈動線條，不乏鏤空式固定釦、開放式戒指，呈現出不同造型的美感。來到重頭戲歡慶聖誕系列，聖誕老人裝入禮物盒，俏皮呈現聖誕老人送禮時的生動驚喜，更將傳統薑餅屋點綴誕拐杖及聖誕樹，也將象徵幸運含義的獨角獸Bruno化身為搖搖木馬與旋轉木馬，可愛指數破表。

▲（依序）小熊維尼、驢子屹耳串飾均NT$2,080；限量米奇米妮滑雪串飾NT$2,880（圖／品牌提供）

同時，品牌與迪士尼再次合作，小熊維尼、驢子屹耳與史迪奇戴上紅色聖誕帽，頗有節慶氛圍。除此之外也以玫瑰金色點綴晶透鋯石打造限量款串飾，刻劃米奇與米妮共同乘坐雪橇的甜蜜模樣，沉醉於浪漫慵懶的假期時光，讓人愛不釋手。與此同時，Tiffany & Co.首度加入聖誕倒數禮盒，24格小抽屜包含Tiffany T True系列手環胸針等，不過定價高達112,000美元（約台幣3,456,880元）應該不是人人都能輕易下手了。

▲Tiffany & Co.聖誕節倒數月曆，不僅外觀美翻，價格也很逼人。（圖／品牌提供）

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