秋季出遊隨身美妝品挑選3大重點　擺脫選擇障礙、行李再也不笨重

▲出遊不想帶太多行李，但又想有漂漂亮亮的完美妝容，帶對彩妝品是關鍵。(圖／翻攝IG@taeri_taeri)

記者張毓容／綜合報導

近日氣溫下降，終於擺脫讓人煩躁的悶熱天氣，秋風颯爽，正是旅遊的好時機，愛漂亮的女生一定常碰到「不想帶太多東西讓行李笨重，但又不想因此割捨彩妝品」的兩難情況。其實只要掌握以下3大挑選重點，就能完美解決行李精簡和彩妝品選擇障礙兩件事，輕裝出遊依舊能擁有完美妝容。



1多色百搭或多功能彩妝



帶出門的彩妝最怕不夠用，想要不出錯的大地色、又想追求應景的楓葉色，或是帶點個性又性感的紅酒色好像也很不錯，但要一次帶上所有色彩，化妝包會變得太過笨重，這時就需要一盤能滿足所有願望的多色眼影盤，以及可一物多用的多功能彩妝盤或唇頰棒，不用割愛又能直接減少化妝包一半的重量，整理行李時再也不用苦惱的抉擇。

▲巴黎萊雅 Karl Lagerfeld限量聯名訂製眼彩盤，NT$790；FreshO2 怪獸系列放電能量唇頰棒，NT$529。（圖／品牌提供，以下同）



▲THREE 真我綻色采粧組，NT$4,500；Addiction 癮彩派對眼影盤，#002，NT$2,340。

2.彩妝保養雙重功效



在肌膚和雙唇最容易乾燥脫皮的秋季，想要擁有鮮嫩欲滴的肌膚和雙唇，不需要瓶瓶罐罐，可選擇兼具保濕與彩妝功能的產品，像是添加保養成份的保濕粉底或內含豐富保濕成份的有色潤唇膏，無論是天氣乾冷或是多次補擦，都能幫助減緩乾燥困擾。

▲屈臣氏 變色潤唇膏，#水蜜桃，NT$149；RMK 水凝美肌粉霜，30g，NT$2,050。

3.零負評經典美妝不失手



出遊想嘗試新入手的美妝品打造新風格，卻又怕踩雷反而壞了旅遊興致？只要挑選藥妝店裡人氣高、好評熱推的零負評經典美妝品，整趟旅途怎麼玩都安心、隨便畫都不出差錯！像是屈臣氏整理出的熱賣經典品包含Integrate眼線膠筆、人人化妝包必有一支的OPERA唇膏和人氣居高不下的excel眼影霜都榜上有名。

▲Integrate 超順手抗暈染眼線膠筆，NT$280；OPERA 炫漾水色唇膏，NT$380；excel 星耀光眼影霜，NT$360。

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