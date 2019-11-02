fb ig video ETtoday search mobile

秋季出遊隨身美妝品挑選3大重點　擺脫選擇障礙、行李再也不笨重

> >

▲出遊美妝挑選3重點　行李不再笨重。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲出遊不想帶太多行李，但又想有漂漂亮亮的完美妝容，帶對彩妝品是關鍵。(圖／翻攝IG@taeri_taeri)

記者張毓容／綜合報導

近日氣溫下降，終於擺脫讓人煩躁的悶熱天氣，秋風颯爽，正是旅遊的好時機，愛漂亮的女生一定常碰到「不想帶太多東西讓行李笨重，但又不想因此割捨彩妝品」的兩難情況。其實只要掌握以下3大挑選重點，就能完美解決行李精簡和彩妝品選擇障礙兩件事，輕裝出遊依舊能擁有完美妝容。


1多色百搭或多功能彩妝

帶出門的彩妝最怕不夠用，想要不出錯的大地色、又想追求應景的楓葉色，或是帶點個性又性感的紅酒色好像也很不錯，但要一次帶上所有色彩，化妝包會變得太過笨重，這時就需要一盤能滿足所有願望的多色眼影盤，以及可一物多用的多功能彩妝盤或唇頰棒，不用割愛又能直接減少化妝包一半的重量，整理行李時再也不用苦惱的抉擇。

▲出遊美妝挑選3重點　行李不再笨重。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲巴黎萊雅 Karl Lagerfeld限量聯名訂製眼彩盤，NT$790；FreshO2 怪獸系列放電能量唇頰棒，NT$529。（圖／品牌提供，以下同）

▲出遊美妝挑選3重點　行李不再笨重。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲THREE 真我綻色采粧組，NT$4,500；Addiction 癮彩派對眼影盤，#002，NT$2,340。

2.彩妝保養雙重功效

在肌膚和雙唇最容易乾燥脫皮的秋季，想要擁有鮮嫩欲滴的肌膚和雙唇，不需要瓶瓶罐罐，可選擇兼具保濕與彩妝功能的產品，像是添加保養成份的保濕粉底或內含豐富保濕成份的有色潤唇膏，無論是天氣乾冷或是多次補擦，都能幫助減緩乾燥困擾。

▲出遊美妝挑選3重點　行李不再笨重。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲屈臣氏 變色潤唇膏，#水蜜桃，NT$149；RMK 水凝美肌粉霜，30g，NT$2,050。

3.零負評經典美妝不失手

出遊想嘗試新入手的美妝品打造新風格，卻又怕踩雷反而壞了旅遊興致？只要挑選藥妝店裡人氣高、好評熱推的零負評經典美妝品，整趟旅途怎麼玩都安心、隨便畫都不出差錯！像是屈臣氏整理出的熱賣經典品包含Integrate眼線膠筆、人人化妝包必有一支的OPERA唇膏和人氣居高不下的excel眼影霜都榜上有名。

▲出遊美妝挑選3重點　行李不再笨重。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲Integrate 超順手抗暈染眼線膠筆，NT$280；OPERA 炫漾水色唇膏，NT$380；excel 星耀光眼影霜，NT$360。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

購物慾大爆發怎麼辦？用「衛生紙」解決　簡單一招不傷本

購物慾大爆發怎麼辦？用「衛生紙」解決　簡單一招不傷本

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

日本「高麗菜減肥法」三餐前吃1/6顆，甩肉還能美白　搭配一種食物效果加倍 面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到 1秒惹怒親朋好友！　LINE「廢物貼圖」玩猜謎還被刺激食慾，閨蜜才能收啊 「不用常常假裝快樂，快樂沒那麼重要」　蔡康永12個療癒金句 3大頭皮類型換季保養祕訣　遠離秋冬常見發癢、脫屑和掉髮困擾 鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決 2019秋冬流行髮色關鍵「絲絨霧感」！這2色免漂髮就能顯白又修小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面