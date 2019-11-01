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SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　梅田限定柿子色唇膏也必搶

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▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／翻攝ＩＧ）

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／翻攝ＩＧ）

▲SUQQU今年以紅色＆橘色兩大暖色掉打造聖誕限定彩妝組。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

每年聖誕節都會推出限定彩妝組合的日本質感系美妝品牌SUQQU，今年以「燭火」為主題打造一紅一橘共2款洋溢著溫暖幸福氛圍的暖色調聖誕彩妝組，從經典四色眼彩盤的配色到眼彩蜜、唇蜜的色彩搭配全都美得很和諧，怎麼用都不怕失手，現場還找來兩大人氣專業彩妝師：王盈喬&人瑋，幫大家畫重點，快速掌握限定彩妝組的聖誕彩妝和日常妝畫法。此外，更同步每年11月發售就會掀起糗夠熱潮的釋出大阪梅田阪急限定系列，今年有一支超美熟柿子色唇膏還沒上市就被熱烈詢問，絕對是下一支熱賣斷貨色。

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／品牌提供）

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／記者張毓容攝）

▲SUQQU 假日晶采彩粧組 A，NT$3,850。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

SUQQU 2019兩大聖誕組合中的紅色組，以炙熱溫暖的火焰赤紅色搭配如星空的閃爍金色調，展現耶誕色調的華美。整組內含霧感淡紅色X巧克力棕色的眼彩盤、閃耀著銀光燦燦的光暈棕色眼彩蜜（迷你版）、透亮潤澤的葡萄酒紅色唇蜜（迷你版）和火焰紅化妝包。

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／品牌提供）

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／品牌提供）

▲喜歡飽和明顯妝感的人，可學人瑋老師疊加眼彩蜜讓紅系眼影更顯色。（圖／品牌提供）

乍看給人很濃艷感覺的紅色系眼影，其實也可以很日常。為了凸顯聖誕節的華麗感，所以彩妝師人瑋有疊加眼蜜讓紅色眼影更顯色，但如果日常使用或是不敢畫這麼飽和紅眼妝的人，可省略眼蜜步驟，直接使用眼彩盤輕刷暈開，就能打造清透又柔美的淡紅色漸層眼妝。

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／品牌提供）

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／記者張毓容攝）

▲SUQQU 假日晶采彩粧組 B，NT$3,850。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

另一組橘調彩妝組則以沈穩濃色調的焦糖橘色搭配神秘感紫色調，襯托大人感的柔美和神秘性感氣息。整組內含焦糖橘X星空紫色和濃淡2色棕色的眼彩盤、透亮光澤中帶有閃爍光采的光暈紫色眼彩蜜（迷你版）、透亮潤澤的深紫紅色唇蜜（迷你版）和光暈橘化妝包。

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／品牌提供）

▲盈喬老師建議可利用鮮艷色增加眼妝活潑感，像是把紫色用來點亮眼頭或當下眼影局部使用就很好駕馭。（圖／品牌提供）

對於紫色系眼彩不知該如何使用的人也別怕，彩妝師王盈喬認為，眼盤裡面的跳色（鮮豔色）如同衣服畫龍點睛的配件，可以增加妝感的活潑感，稍作點綴反而可讓整體妝容更顯年輕，像是這盤眼彩中的紫色可以用來點亮眼頭或當作下眼影使用，橘色X紫色的搭配意外地很合搭。

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 2019大阪梅田阪急限定彩妝系列將於11月初發售。（圖／品牌提供）

除了聖誕限定彩妝組外，每年11月SUQQU都會推出日本重量級指標百貨－大阪梅田阪急百貨的限定彩妝系列，每每推出都會引起一陣搶購熱潮。今年的梅田限定則推出4色小珠寶眼影、猶如紫薯紅豆般的紫紅漸層頰彩和正宗熟柿子色唇膏，美得很精緻又優雅，尤其是融入棕色調的柿子色唇膏，還沒上市就已掀起高度詢問熱潮，想必會是下一支斷貨熱賣色。

▲SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　。（圖／記者張毓容攝）

▲SUQQU 晶采艷澤唇膏，#114焦飴（KOGAREAME），NT$1,900。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

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