喜歡一個人吃飯才不是邊緣體質　享受獨自用餐的你，其實有4個優點

編輯／Emily 圖／翻攝自unsplash

一天當中的吃飯時間，你喜歡成群結隊去覓食，還是享受獨自一人的用餐時光呢？大家常常對一個人吃飯有種心理障礙，覺得餐廳裡的人群都在愉快的互動，落單的話就顯得格外孤獨。但其實自己一個人吃飯並不可怕，能享受這種獨處時刻的人，並不是耍孤僻或邊緣人體質，他們反而有幾項特別的優點～

1.目標明確

喜歡自己吃飯的人，通常也是目標精準、做事不拖泥帶水的人。常常預先想好要吃什麼，一決定好就馬上行動，點餐也不需要猶豫。獨自一人不需要遷就他人，可以迅速解決一頓飯。有這種特質的話，在生活中面對大小事的決定，都能目標明確，迅速選擇自己想要的。

2.獨立自主

能夠一個人吃飯並樂在其中，這樣的人具有獨立的特質。想吃什麼就去吃，就算沒有同伴也沒關係，他們可以一個人面對生活中的事，並享受自己獨處的時光，不需要常常依靠別人。不只是吃飯，延伸到生活、工作或愛情上，都能獨當一面、自信應對。

3.堅持原則

當然愛獨自用餐的人也可能會有自己的小堅持，是旁人無法理解的。因為自己特殊的堅持，不想要影響到旁人，而選擇自己行動。雖然有點特立獨行，但能遵循自己的原則是件好事，這樣的話，在其他方面也會不輕易隨波逐流，能保有自己的想法。

4.懂得愛自己

愛別人之前要先懂得愛自己，喜歡一個人吃飯的人很懂得愛自己。不需要看別人的臉色、迎合別人的喜好，能挑自己喜歡的餐廳，不管要邊吃邊追劇、吃超慢放空…都沒關係，可以用自己的速度悠閒享用一頓飯。一整天與他人相處的過程中，如果能保有一小段獨處的時間，其實是種享受～

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