Yeezy系列要漲價了？肯爺預計2年內要將生產線轉移到美國

編輯／Duke

自Yeezy系列推出以來，不論是銷售模式或是話題性皆深深影響著球鞋市場，而這一切都要歸功於肯爺（Kanye West）的高人氣。然而，對於Yeezy系列未來的佈局，肯爺也於近期一段訪談中談到，他強調「我們預計在未來2年內，將Yeezy的生產線轉移到美國」，而這很有可能讓Yeezy系列進行全面的調漲。

▲肯爺預計在未來2年內，將Yeezy的生產線轉移到美國。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

在 Instagram 查看這則貼文 Beats 1（@beats1official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 下午 8:02 張貼

雖然將生產線從海外搬回美國將會提高人事成本，但肯爺希望能為眾多的美國勞工帶來工作機會，並說：「過去我們將製造業移轉海外，只為降低人事成本，但對我來說，目前把這些工作機會帶回美國，才是至關重要的。」

▲肯爺談到把工作機會帶回美國有多麼重要。（圖／美聯社）

然而，肯爺也提到他過去曾計畫在加州卡諾加建造工廠，而那邊有30％的設備能夠運作，但是這些設備無法消化Yeezy系列龐大的數量，因此團隊依舊必須前往大陸生產。另外，對於僱用的勞工方面，肯爺希望任何人都能應徵，包括有前科的牢犯，因為這能讓他們重新融入社會。

▲現階段所擁有的設備無法消化Yeezy系列龐大的數量。（圖／翻攝自StockX）

雖然將Yeezy系列的生產線牽回轉移至美國能夠增加工作機會，但人事成本的支出也會提高，所以對於消費者來說，勢必要開始擔心鞋款定價的全面上漲了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

