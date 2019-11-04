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Yeezy系列要漲價了？肯爺預計2年內要將生產線轉移到美國

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編輯／Duke

自Yeezy系列推出以來，不論是銷售模式或是話題性皆深深影響著球鞋市場，而這一切都要歸功於肯爺（Kanye West）的高人氣。然而，對於Yeezy系列未來的佈局，肯爺也於近期一段訪談中談到，他強調「我們預計在未來2年內，將Yeezy的生產線轉移到美國」，而這很有可能讓Yeezy系列進行全面的調漲。

▲肯爺談YEEZY系列。（圖／美聯社、翻攝自IG@yeezymafia、StockX）

▲肯爺預計在未來2年內，將Yeezy的生產線轉移到美國。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

雖然將生產線從海外搬回美國將會提高人事成本，但肯爺希望能為眾多的美國勞工帶來工作機會，並說：「過去我們將製造業移轉海外，只為降低人事成本，但對我來說，目前把這些工作機會帶回美國，才是至關重要的。」

▲肯爺談YEEZY系列。（圖／美聯社、翻攝自IG@yeezymafia、StockX）

▲肯爺談到把工作機會帶回美國有多麼重要。（圖／美聯社）

然而，肯爺也提到他過去曾計畫在加州卡諾加建造工廠，而那邊有30％的設備能夠運作，但是這些設備無法消化Yeezy系列龐大的數量，因此團隊依舊必須前往大陸生產。另外，對於僱用的勞工方面，肯爺希望任何人都能應徵，包括有前科的牢犯，因為這能讓他們重新融入社會。

▲肯爺談YEEZY系列。（圖／美聯社、翻攝自IG@yeezymafia、StockX）

▲現階段所擁有的設備無法消化Yeezy系列龐大的數量。（圖／翻攝自StockX）

雖然將Yeezy系列的生產線牽回轉移至美國能夠增加工作機會，但人事成本的支出也會提高，所以對於消費者來說，勢必要開始擔心鞋款定價的全面上漲了。

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關鍵字：

Yeezy, 肯爺, 美國, 生產線, 調漲, 勞工, 工作機會, 加州, 人事成本
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