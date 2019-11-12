「不想跟對方分享快樂」　3個徵兆代表該勇敢分手

▲分手不一定是誰對誰錯。（圖／Pixabay）

編輯／借借

愛情當然是美好的，無論是身在其中、或是對事過境遷的人都是，相愛跟相處有時會碰上難題，說沒有過不去的關卡是相當困難的，我們確實都不喜歡說再見，但兩個人僵持在痛苦中絕不是解決之道，若有以下跡象，不如勇敢分手。

對互相的需求視而不見

長久的關係經營，來自一個平衡的狀態，一人前進、另一人作出讓步，換個面向亦然，需求包括生理性的、情緒性的或是不同立場，知道這件事對對方很重要，你卻不想嘗試去滿足對方的要求，或是對方無視你在意的事情，長久下去狀況只會愈來愈不佳。

▲如果不正視對方在意的事情，也代表沒有解決問題的誠意。（圖／Pixabay）

過度的依賴

彼此依賴是種甜蜜的循環，代表你們需要著對方且同時貢獻著，但若僅是一方依賴著另外一方，且索求無度，像是金錢、時間陪伴、討好讚美、情緒勒索等情況，建議直接喊停，因為對方覺醒的機率很小，只會愈來愈深陷。

▲過度的依賴終將導致爆發。（圖／PAKUTASO）

快樂悲傷，不想先跟他分享

當你升官加薪，或是被上司狂唸一頓感到難過，想找人分享或傾訴，第一個想到的卻不是交往的另一半，甚至不想讓對方知道，這也代表另一半無法給予你支持，或你在他面前無法敞開心胸，且若你把這項「任務」交予外人來處理，這段關係也快到尾聲了。

▲悲傷與快樂對方無法幫你分擔，長久下來不是好事。（圖／Pixabay）

不敢提出要求

兩個人的關係與溝通是很私密的，不敢對對方提出要求，是一項失衡的指標，「我已經很久沒見你，是不是應該多花時間陪陪我？」「我今天沒時間，可以請你幫我去拿回家嗎？」姑且不論對方的回答，選擇不開口要求的人，多半不喜歡被人覺得我很麻煩、要求很多，但持續壓抑自己的結果，總有一天這種不滿足的感受會無法拯救。