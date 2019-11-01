fb ig video ETtoday search mobile

DHC推「迪士尼明星」護唇膏萌翻，今天起限量發售

> >

▲▼可愛度破表！DHC推「迪士尼明星限定」護唇膏 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲光看包裝就手癢，迪士尼限定真是讓人難以招架。（圖／翻攝自IG/s.n.r.ddate）

DHC又來放火，最受歡迎純欖護唇膏推出迪士尼明星限定組，可愛到萌翻！據說日本一推出就完售，大家可以把握這次機會買好買滿，滋潤雙唇同時也療癒你的心。

▲▼可愛度破表！DHC推「迪士尼明星限定」護唇膏 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲DHC護唇膏在網路聲量高，很多美妝版主就愛這支。（圖／翻攝自IG/dhc_official_jp）

DHC護唇膏話題不斷，除了價格可愛且CP值高之外，每次推出的聯名卡通限定，都把人燒到不要不要的。添加橄欖精華油、蘆薈精華和維他命E，替乾荒唇補水變水嫩，擁有深層的潤澤卻一點也不黏膩，很適合作為唇膏的打底。

▲▼可愛度破表！DHC推「迪士尼明星限定」護唇膏 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲卸妝不當其實很傷害雙唇。（圖／翻攝自Pinterest）

很多女生都抱怨護唇無感，覺得塗了護唇膏後，嘴唇應該就該水嫩潤澤，這樣想你就錯了！若是你每天沒有好好卸妝（塗抹唇膏情況下），你總讓它任由掉色就懶得卸，甚至過度搓揉，這樣不僅會讓雙唇暗沉，更會造成唇紋、死皮的累積。

正確卸唇方法應該是使用眼唇卸妝液，用化妝棉濕敷20秒左右再輕輕擦拭，確認卸除乾淨之後，再抹上一層護唇膏保護，這才是最基礎的護唇方式。

▲▼可愛度破表！DHC推「迪士尼明星限定」護唇膏 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

若是雙唇持續性的乾荒，可以試試厚敷接一層凡士林，或是厚塗護唇膏或是唇膜，這樣能減少唇紋產生，並加強雙唇膨潤度。

▲▼可愛度破表！DHC推「迪士尼明星限定」護唇膏 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲純欖護唇膏 – 迪士尼明星系列限定組，1,050元（限時特價840元）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

DHC, 護唇膏, 迪士尼限定
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

健身網紅懷胎9月馬甲線依舊在！超強6招「養胎不養肉」飲食法

健身網紅懷胎9月馬甲線依舊在！超強6招「養胎不養肉」飲食法

鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

從來不缺追求者！異性緣爆棚的桃花女星座TOP 3　妳上榜了嗎？ 韓妞瘋打卡「桶裝巧克力」賣萌　追劇一族大福音，浮誇容量吃到爽 全球9大最有價值奢侈品牌　LV市值9660億元坐穩龍頭寶座 日本迷你沙發收納盒有12種花色　戒指、飾品擺上面，整齊可愛不怕丟 又到了短靴的季節！歐美女星示範顯腿長搭配，照著穿很時髦 快來學「無痛購物法」！Her下殺38折　韓妞必備卸妝霜、恐龍麵買到爽 Twitter轉發11萬次「愛麗絲入睡法」　網友實測：真的很管用！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面