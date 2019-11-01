DHC推「迪士尼明星」護唇膏萌翻，今天起限量發售

▲光看包裝就手癢，迪士尼限定真是讓人難以招架。（圖／翻攝自IG/s.n.r.ddate）

DHC又來放火，最受歡迎純欖護唇膏推出迪士尼明星限定組，可愛到萌翻！據說日本一推出就完售，大家可以把握這次機會買好買滿，滋潤雙唇同時也療癒你的心。

▲DHC護唇膏在網路聲量高，很多美妝版主就愛這支。（圖／翻攝自IG/dhc_official_jp）

DHC護唇膏話題不斷，除了價格可愛且CP值高之外，每次推出的聯名卡通限定，都把人燒到不要不要的。添加橄欖精華油、蘆薈精華和維他命E，替乾荒唇補水變水嫩，擁有深層的潤澤卻一點也不黏膩，很適合作為唇膏的打底。

▲卸妝不當其實很傷害雙唇。（圖／翻攝自Pinterest）

很多女生都抱怨護唇無感，覺得塗了護唇膏後，嘴唇應該就該水嫩潤澤，這樣想你就錯了！若是你每天沒有好好卸妝（塗抹唇膏情況下），你總讓它任由掉色就懶得卸，甚至過度搓揉，這樣不僅會讓雙唇暗沉，更會造成唇紋、死皮的累積。

正確卸唇方法應該是使用眼唇卸妝液，用化妝棉濕敷20秒左右再輕輕擦拭，確認卸除乾淨之後，再抹上一層護唇膏保護，這才是最基礎的護唇方式。

若是雙唇持續性的乾荒，可以試試厚敷接一層凡士林，或是厚塗護唇膏或是唇膜，這樣能減少唇紋產生，並加強雙唇膨潤度。

▲純欖護唇膏 – 迪士尼明星系列限定組，1,050元（限時特價840元）

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