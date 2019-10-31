50只全球唯一錶款排開超壯觀　Only Watch巡展藏家飽眼福

▲第8屆Only Watch義賣錶款一字排開相當可觀。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

為肌肉萎縮症的醫學研究籌款的第8屆Only Watch慈善拍賣，將於11月9日由佳士得（Christie’s）主持在日內瓦四季酒店登場，50只將進行拍賣的獨一無二錶款於全球巡迴，最後一站抵達台北，讓鐘錶涵養豐富的台灣藏家，親睹各品牌絕無僅有之作，百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）史上第一只以不鏽鋼打造的Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大複雜功能錶，果然是全場焦點，雙面顯示具大自鳴、小自鳴、三問等20項功能，「錶王」出手一鳴驚人。

▲PP為Only Watch打造Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大複雜功能錶史上第一只不鏽鋼款。（圖／品牌提供，以下同）

▲50只Only Watch於佳士得台北藝廊展出。（圖／記者陳雅韻攝）

Only Watch慈善拍賣活動發起人LucPettavino的兒子是杜氏肌肉萎縮症的患者，創立摩納哥兒童杜氏萎縮症研究協會（Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy），並獲摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）大力支持，從2005年起每兩年一次，舉辦Only Watch拍賣為肌肉萎縮症的醫學研究籌款。

▲F.P.Journe打造全新複雜功能錶款Astronomic Blue。（圖／翻攝F.P Journe IG）

此次獲得50個品牌響應，除了PP首度將Ref. 6300A-010大複雜功能錶換上不鏽鋼材質搶話題，F.P.Journe更是展現誠意，打造全新複雜功能錶款Astronomic Blue，具備陀飛輪、三問、日出日落時間等多達18項功能，給予競標的收藏家新鮮感受。

▲萬寶龍1858系列Only Watch 2019雙追針計時腕錶。

▲寶鉑五十噚Barakuda腕錶（左），Christophe Claret以叢林蛇為靈感設計Maestro腕錶都以藍色呼應Only Watch主色調。。

今年Only Watch慈善拍賣的主色調為藍色，不少品牌由此著墨，Bell & Ross今年主打的BR05系列為Only Watch推出藍色鏤空面盤版本；寶鉑（Blancpain）經典五十噚Barakuda腕錶則於錶圈數字與秒針呈現淡淡的藍色；萬寶龍（Montblanc）也為此次拍賣獻出第一次結合全緞面二級鈦金錶殼，搭配藍色漸層瑪瑙錶盤的1858系列雙追針計時腕錶。50只全球唯一的錶款將於佳士得台北藝廊展至明日下午2時。

▲Bell & Ross藍色面盤的BR05 SKELETON GOLD BLUE腕錶。