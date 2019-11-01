「不用常常假裝快樂，快樂沒那麼重要」　蔡康永12個療癒金句

▲蔡康永犀利溫暖字句，總字字打入人心。（圖／翻攝自IG/kangyongcai，以下同）

編輯 / Lily

每當心煩的時候，好希望朋友就在身邊當頭棒喝，告訴自己再多想也沒用。而主持人兼作家蔡康永的IG就是這樣的存在，他的金句總讓人從迷茫中瞬間清醒，幫你充滿電力，讓明天帶著暖暖力量再出發。

1.



我們太常稱讚不辨方向的努力

我們太少稱讚辨過方向的放棄

2.

如果去迪士尼樂園，被告知只會來這次一次，就再也不能來，難道我們不會用盡全力大玩特玩嗎？

如果會，我們的人生也是這樣喔。

我們只會活這一次。

3.

有些人像火車，雖然很有動力，但因為只相信軌道，所以就永遠只能去同樣的地方。



4.

你是在等它發生

還是在令它發生？

5.

不用常常假裝快樂

快樂沒有那麼重要

6.

動不動就對別人夢想潑冷水的人

是不是因為很害怕自己有夢想？

7.

不是因為他們酷，才不在乎別人無聊的意見

是因為他們不在乎別人無聊的意見，才會那麼酷

8.

所謂的聽懂

不一定是懂對方對你講什麼

而是懂對方為什麼要對你講

9.

「前陣子看到她還好好的，怎麼忽然就這樣？」

嗯，她其實沒有好好的

她只是不想打擾你

10.



沒有辦法勸失戀的人不要難過

在一次像樣的戀愛之後

難過是對雙方最起碼的敬意

11.

不用一味怨嘆自己沒朋友

有些人是你運氣好 才沒跟他們成為朋友

12.

大人總是叮嚀小孩要進步，要不斷的進步

大人自己呢？

上一次的進步，是什麼時候的事？

是什麼事進步了？大人們？

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