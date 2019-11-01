fb ig video ETtoday search mobile

「不用常常假裝快樂，快樂沒那麼重要」　蔡康永12個療癒金句

> >

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

▲蔡康永犀利溫暖字句，總字字打入人心。（圖／翻攝自IG/kangyongcai，以下同）

編輯 / Lily

每當心煩的時候，好希望朋友就在身邊當頭棒喝，告訴自己再多想也沒用。而主持人兼作家蔡康永的IG就是這樣的存在，他的金句總讓人從迷茫中瞬間清醒，幫你充滿電力，讓明天帶著暖暖力量再出發。

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

1.

我們太常稱讚不辨方向的努力
我們太少稱讚辨過方向的放棄

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

2.

如果去迪士尼樂園，被告知只會來這次一次，就再也不能來，難道我們不會用盡全力大玩特玩嗎？
如果會，我們的人生也是這樣喔。
我們只會活這一次。

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

3.

有些人像火車，雖然很有動力，但因為只相信軌道，所以就永遠只能去同樣的地方。

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

4.

你是在等它發生
還是在令它發生？

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

5.

不用常常假裝快樂
快樂沒有那麼重要

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

6.

動不動就對別人夢想潑冷水的人
是不是因為很害怕自己有夢想？

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

7.

不是因為他們酷，才不在乎別人無聊的意見
是因為他們不在乎別人無聊的意見，才會那麼酷

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

8.

所謂的聽懂
不一定是懂對方對你講什麼
而是懂對方為什麼要對你講

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

9.

「前陣子看到她還好好的，怎麼忽然就這樣？」
嗯，她其實沒有好好的
她只是不想打擾你

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

10.

沒有辦法勸失戀的人不要難過
在一次像樣的戀愛之後
難過是對雙方最起碼的敬意

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

11.

不用一味怨嘆自己沒朋友
有些人是你運氣好 才沒跟他們成為朋友

▲▼蔡康永12個療癒人心金句。（圖／翻攝自IG）

12.

大人總是叮嚀小孩要進步，要不斷的進步
大人自己呢？
上一次的進步，是什麼時候的事？
是什麼事進步了？大人們？

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

蔡康永, 金句, 心靈雞湯, 療癒
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

健身網紅懷胎9月馬甲線依舊在！超強6招「養胎不養肉」飲食法

健身網紅懷胎9月馬甲線依舊在！超強6招「養胎不養肉」飲食法

鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

從來不缺追求者！異性緣爆棚的桃花女星座TOP 3　妳上榜了嗎？ 韓妞瘋打卡「桶裝巧克力」賣萌　追劇一族大福音，浮誇容量吃到爽 全球9大最有價值奢侈品牌　LV市值9660億元坐穩龍頭寶座 又到了短靴的季節！歐美女星示範顯腿長搭配，照著穿很時髦 日本迷你沙發收納盒有12種花色　戒指、飾品擺上面，整齊可愛不怕丟 快來學「無痛購物法」！Her下殺38折　韓妞必備卸妝霜、恐龍麵買到爽 Twitter轉發11萬次「愛麗絲入睡法」　網友實測：真的很管用！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面