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快來學「無痛購物法」！Her下殺38折　韓妞必備卸妝霜、恐龍麵買到爽

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▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲「Her和她」電商平台低至3.8折，點這裡「無痛購物」開心買

時尚中心 / 綜合報導

想買的東西很多，賺的錢卻永遠不夠多，所以學會「無痛購物法」很重要，才能爽爽買，而且看到帳單不傷心。為了慶祝ETtoday 8歲生日，「Her和她」電商平台舉辦瘋狂購物節，低至3.8折，現在就教大家如何無痛購物，鎖定以下4種分類開始行動，從韓妞最愛保養品到日常生活用品、最夯零食買好買滿，超級爽快。

1. 美妝版熱搜趁打折快囤貨

大家買保養品一定會先上網看評價吧？美妝版上有這麼多人幫妳試用過覺得好，放進清單一點都不為過，「Her和她」準備了innisfree綠茶籽精華液，超級特價668元，一定要多備幾瓶，Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜是空空賞常客，回購率很高，大容量180ml特價688元，相當值得下手。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲innisfree綠茶籽精華液80ml，原價920元，特價668元。點此購買。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）
▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜限定大容量180ml，原價990元，特價688元。點此購買。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）
▲PS美美妍電眼修修眼霜，送眼霜一支、口紅一支、眼霜3ml，原價3,468元，特價1,188元。點此購買。

2. 平常捨不得買的專櫃保養品

專櫃品牌單價比較高，精打細算是必須，許多好口碑、長期熱賣的經典商品很值得擁有，只要挑對時機就能「無痛購物」。CLINIQUE（倩碧）水磁場72H超循環保濕凝膠是明星商品，秋冬乾燥肌膚更需鎖水才能Q彈，加大版75ml竟然千元有找，是不是很誇張？

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲CLINIQUE倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1,500元，特價988元。點此購買。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）
▲SK-II 青春露230ml，原價6,250元，特價4,188元。點此購買。

3. 超夯零食每次買一小包不如整盒搬

零食療癒心靈，每次買一包看似無傷，其實總數加起來很可觀，碰上喜歡的不如用「盒」作為單位，除下來很划算，荷包一點都不痛。例如韓國的小恐龍點心麵，兩盒有24包288元，等於一包12元，解決嘴饞問題輕鬆愉快。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲韓國KAARO小恐龍點心麵-辣味12包 x2盒（16公克／包），原價360元，特價288元。點此購買。

4. 日常用品價錢品質都要顧

生活必需品例如衛生紙、牙膏等不能斷糧，家裡隨時儲備著，網購送到家多方便，才不會半夜需要還得跑便利商店，在「Her」買還送購物金，不但是無痛購物還有回饋。另外，濾水壺也很值得推薦，都說為了健康要多喝水，水的品質自然必須注意，德國BRITA濾水壺含一枚濾芯，特價888元，如此超值非買不可。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲春風超細柔抽取式衛生紙羽絨新肌感110抽x24包x3串，原價1,190元，特價858元。點此購買。

▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）
▲德國BRITA馬利拉記憶型2.4L濾水壺／藍（內含濾芯x1），原價1,500元，特價888元。點此購買。

「Her和她」舉辦瘋狂購物節慶祝ETtoday新聞雲8周年，全館滿888元免運費，會員不限消費金額都送2%購物金，在「Her和她」購物絕對無痛，買得超開心。


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▲Her歡慶ETtoday 8周年瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲「Her和她」瘋狂購物節，會員不限消費送2%購物金。
 

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

Her和她, 女性電商平台, 特賣, 瘋狂購物節
fashion.net

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