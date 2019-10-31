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郭泓志戴HUBLOT耐刮錶想敲敲看　郭俊麟讚錶帥

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▲HUBLOT第二度與世界棒球總會合作，擔任2019世界棒球12強比賽官方計時。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT第二度與世界棒球總會（WBSC）合作，擔任2019世界棒球12強比賽（WBSC Premier12）官方計時，並於台北101專賣店舉辦「HUBLOT愛棒球」特展，棒球好手郭俊麟與退役名將郭泓志今一同為品牌宣傳，並為中華隊加油，戴上名錶的兩人都誇錶帥，郭泓志聽聞腕上的藍寶石水晶錶堅固耐刮，笑稱：「不過我還沒敲敲看！」

▲▼HUBLOT 。（圖／品牌提供）

▲郭泓志（左起）、名模王思偉、郭俊麟一同出席HUBLOT活動（圖／品牌提供，以下同）

兩人分別以球員角色形容HUBLOT，佩戴Unico藍寶石魔力黑計時碼錶的郭泓志，認為腕錶像投手，散發不可一世的氣勢；郭俊麟則將腕上的Big Bang皇金陶瓷計時碼錶形容成游擊手，具備許多「美技」，是他第一次戴如此有分量的名錶。

▲▼HUBLOT 。（圖／品牌提供）

▲Big Bang Unico 皇金陶瓷計時碼錶，1,044,000元。

HUBLOT與運動賽事緊密結合，此次擔任世界棒球12強比賽官方計時，承諾將於11月2日到17日分成兩組在墨西哥和台灣進行預賽期間，將捐贈賽事期間的部份所得，與中華棒協（CTBA）攜手推廣台灣基層棒球運動。

▲▼HUBLOT 。（圖／品牌提供）

▲HUBLOT於2019世界棒球12強比賽期間，於台北101專賣店舉辦HUBLOT愛棒球特展。

關鍵字：

HUBLOT, 郭泓志, 郭俊麟
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