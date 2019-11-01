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亞洲熱賣7色一次全包！蘭蔻推高CP唇彩盤，一抹變仙女

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 ▲唇妝控注意！蘭蔻聖誕彩妝超吸睛。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年聖誕節，蘭蔻以巴黎雪景與銀白世界中的暖暖色彩為靈感，推出全新「冰雪奇蹟」聖誕限量彩妝系列。以時髦巴黎女人最重視的唇妝為主角，將覆盆子甜酒、玫瑰奶酒以及閃耀的金屬色，化為時尚與優雅兼具的法式質感唇色。

▲▼蘭蔻聖誕彩妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

超夢幻的聖誕限量彩妝，包括一只宛如迷你銀白色小硬殼手拿包的《絕對完美唇彩盤-冰雪奇蹟聖誕限量版》，以及三款換上嶄新銀白色管身，充滿銀白巴黎聖誕氣氛的《絕對完美唇膏-冰雪奇蹟聖誕限量版》限定唇彩。

▲▼蘭蔻聖誕彩妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

絕對完美唇彩盤-冰雪奇蹟聖誕限量版，1,980元。

結合七款亞洲熱賣色絕對完美唇膏，外加古銅金、粉色兩款靈感擷取自自禮物緞帶色彩的立體打亮色唇膏。
時尚耀眼的銀色方盒中，集結實用的紅茶楓葉色、無花果茶色與豆沙玫瑰色，一盤收齊討論度最高的《絕對完美迷霧唇膏#196》、《絕對閃耀水蜜光唇膏#228》、《絕對完美唇膏#264》的「姊妹色」。
 

▲▼蘭蔻聖誕彩妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼蘭蔻聖誕彩妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

絕對完美唇膏-冰雪奇蹟聖誕限量版，1,150元。

蘭蔻絕對完美唇膏換上一襲銀色外衣，推出三款人氣色選，包括香醇熱紅酒般迷人的紅色系「#132覆盆子甜酒」、煥發優雅甜美氛圍的玫瑰色系「#06玫瑰奶酒」，以及適合疊擦於任何唇色、打造唇瓣金色光芒的「#503 Let it Gold!」，讓妳將巴黎的聖誕美景一抹入唇。


 

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關鍵字：

聖誕彩妝, 唇膏, 唇彩盤, 蘭蔻, LANCOME
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