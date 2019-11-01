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最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

「舊的不去，新的不來」這個守則，在感情世界中也很適用，對於過去的戀情，有人是秉持著「好馬不吃回頭草」的精神，斷得一乾二凈；也有些人對於對於曾經的美好回憶有著各種懷念、無法抵擋，以至於很容易與前任舊情復燃，而12星座中就屬以下4個星座跟舊情人復合的機率最大。

▲雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座 。（圖／翻攝unsplash）

Top 4：水瓶座

非常忠於自己的水瓶座，很難定義他們到底熱情或冷漠，因為他們的心思變化太快速，常給人讓人捉摸不透的感覺，有時候前一秒還好好的，下一秒突然就冷下來。在感情上也是如此，崇尚自由又善變的他們，對待另一半會忽冷忽熱，冷的時候就毫不猶豫選擇分手，又熱起來的時候就想重新在一起。

▲雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座 。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：雙魚座

天生浪漫多情的雙魚座是個愛情至上的星座，對於感情總是充滿了浪漫的幻想，像是兩個人經歷許多波折最後依舊在一起，就是很羅曼蒂克的情節之一。所以舊情復燃對於雙魚座來說沒什麼丟臉的、也沒什麼特別的，在他們的眼中，分分合合又走在一起的才是真愛。

▲雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座 。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：金牛座

個性溫和又踏實的金牛座，為人處世很謹慎，事前一定要深思熟慮，才會行動，這樣的特質也延續到感情上，他們會投入的比較慢，但一旦投入了就會很堅持、不易變通，所以想要完全放下一段感情也比較難。因此，他們有可能對於分手的前任心心念念，只要對方一個示好就很可能舊情復燃。

▲雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座 。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：巨蟹座

內心情感豐富、家庭意識深厚的巨蟹座，大多很溫柔體貼，也喜歡照顧別人，永遠把家人放在第一位，而對他們來說，在一起時就將對方視為「家人」一般的存在，加上念舊、心腸軟的特質使然，即使已經分手也有可能忘不了對方，是很容易跟前任舊情復燃的星座。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 復合, 舊情復燃, 舊情人, 前任
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