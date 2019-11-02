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小資女必知的3款開架神級精華　網友狂推高CP值「小黑瓶平替版」

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▲小資女必知3款高CP開架神級精華 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲有3款開架精華在網上擁有高人氣、好口碑，高CP值的保養效果甚至媲美專櫃品牌。（圖／翻攝IG@94_j.a、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

對於保養品，有些人喜歡用專櫃品牌，認為價格貴更有效，但其實價格親民的開架美容品中也隱藏了不少便宜又好用的口碑好物，不僅用起來媲美專櫃，價格更直接少掉一半，根本是小資女、學生黨的美肌好夥伴！像是以下3款開架精華，不僅擁有高人氣、好口碑，其中更有一瓶被譽為「開架版小黑瓶」，高CP值的保養效用讓PTT、Dcard網友也狂推。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲innisfree 綠茶籽保濕精華80ml，NT$920，「Her和她」瘋狂購物節特價NT$668。點我購買。

綠茶籽保濕精華可說是innisfree的經典代表產品了，更有不少人第一次接觸innisfree就是因為這罐大名鼎鼎的綠茶籽精華，火紅程度應該沒有人沒有聽過！萃取自韓國濟州美肌綠茶，輕盈好吸收的質地卻擁有良好保濕、補水效果，加上便宜實惠的大容量，高CP值擄獲許多年輕女孩的心，甚至可說是大學生的定番款精華液。

最多網友好評的原因都是清爽不黏好吸收，但保濕度又夠，「擦起來很保濕」「保濕度剛剛好」「用了皮膚很有光澤」，也一些人覺得帶有的綠茶味很清香療癒。

▲小資女必知3款高CP開架神級精華 。（圖／翻攝IG、品牌提供）
▲巴黎萊雅 青春密碼酵素肌底調理精華，30ml，NT$800。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華也是眾多小資族、學生族的心頭好，美肌養膚效果好到有著「開架小黑瓶」的美名，就連使用方式也跟小黑瓶相同，可作為前導精華，也可直接當精華液使用，更能混合化妝水為進行濕敷修護，被許多人當成小黑瓶的「平替版」！

深色瓶身加上滴管設計，跟小黑瓶外觀很相似外，最重要是蘊含98%高純度酵母精華及豐富氨基酸、維他命B等媲美專櫃等級的精華成分，穩定肌膚、透亮彈潤感的效果大獲好評。在PTT、Dcard美妝版上好評隨便搜都有，許多網友都說「穩定膚況很有感」「用了肌膚很透亮」「CP值真的很高！」「為了省錢，可以跟小黑瓶交替著用」。

►保養這樣就對了。

▲▼ 。（圖／記者張毓容攝）

▲薇姿 M89火山能量微精華，50ml，NT$1,480。（圖／品牌提供）

從一推出人氣就超旺的薇姿M89火山能量微精華，擁有油肌都愛的清爽凝膠質地，吸收快，保濕力對於年輕肌膚來說也夠，在學生族群中的滿意度很高，PTT、Dcard美妝版上也是各種好評熱推。

最受網友喜愛的部分就是質地很清爽好吸收，完全無負擔感，但保濕力、修護力、肌膚穩定度都有感，一樣是可當前導精華，也可直接當作精華使用，無香精、酒精、Paraben等添加，中性油性乾性肌膚都適用，甚至很多敏感肌愛用。而且愛用粉絲中也有不少男生，大多都是因為清爽質地，洗臉後擦這瓶就夠的方便性。

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fashion.net

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