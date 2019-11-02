毛燥髮變柔亮只要3秒！造型神器ghd聖誕限定版　裝在手提箱裡好想要

▲ghd等熱造型工具不傷髮質，是業界髮型師的最愛。（影／記者曾怡嘉攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

ghd每年的聖誕節都會推出限定版造型工具，2019年的溫莎聖誕限定版，首度以皇家高規格呈現，要讓每位女性都享受到女王般的奢華禮遇，以造型工具為女性打造出專屬的頂上皇冠。

身為全球專業頂級造型工具唯一指標，ghd在2010年成立全球第一間溫度操控與毛髮關係的實驗室，以高科技精密科技，將「熱傷害」翻轉成「熱保護機制」，因此使用ghd的造型夾、電棒、吹風機等熱工具並不會傷害髮質，反而可以保護秀髮又能快速打理出理想的造型。

每回推出限定版商品都會費盡心思打造業界最高規格、高質感的完整收納配件，溫莎限定版的推出，ghd更為每一支備受呵護的頂級工具打造專屬的「家」，高規格呵護造型工具。精心呈獻經典紅盒手提收納箱，採用高貴質感的勃根地紅皮革材質，時尚的外型，讓你隨身可以把時髦拎著走。

隨著聖誕節到來，品牌隆重獻上七組禮盒，在送禮的季節，讓挑選禮物有更豐富多元的選擇。

溫莎大禮盒，20,900元。

platinum+新白金造型夾、air專業造型負離子吹風機、精品小紅盒。

platinum+新白金造型夾，12,500元。

platinum+新白金造型夾、精品小紅盒。

gold造型夾，10,500元。

gold造型夾、精品小紅盒。

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