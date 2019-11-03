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李珉廷穿Blumarine心機勾腿辣翻　IU玫瑰印花上身飄仙氣

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▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝IG）

▲李珉廷穿前開岔的紫藤花長洋裝，微風吹來露出修長美腿好吸睛。（圖／翻攝216jung IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋冬，服裝色調邁入大地色系或深色調，但義大利服裝品牌Blumarine依然維持一貫的亮眼印花與浪漫設計，展現極致女人味。韓星李秉憲的明星老婆李珉廷日前穿上紫藤花長洋裝，小心機的前開岔設計，風一吹來讓她盡顯美腿優勢，她還不忘坐在椅上勾腿拍照，超級吸睛。

▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝IG）

▲李珉廷勾腿拍照盡顯身材優勢。（圖／翻攝216jung IG）

因韓劇《德魯納酒店》爆紅的南韓女星IU，也被Blumarine圈粉，接連穿著秋冬新款玫瑰印花襯衫、紫藤花卉洋裝亮相，配上她的甜美笑容，仙氣飄飄。

▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝IG）

▲IU穿Blumarine 玫瑰印花襯衫充滿女人味。（圖／翻攝dlwlrma IG）

不過Blumarine不是只有浪漫可形容，巧妙搭也能創造新風格。謝金燕便在巴黎時裝周期間，示範柔美中帶著帥氣的穿搭法，以一襲Blumarine玫瑰印花透膚雪紡洋，搭配軍綠長大衣和Jimmy Choo蛇紋膝上靴，柔美中帶著帥氣，而且保暖！

▲▼ Blumarine 。（圖／翻攝IG）

▲謝金燕穿126,000元玫瑰印花洋裝搭配Jimmy Choo長靴，柔美中帶著帥氣風格。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

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關鍵字：

Blumarin, IU, 謝金燕, 李珉廷, Jimmy Choo
fashion.net

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