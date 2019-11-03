遲到族救星！彈力鞋提「一秒穿好高筒靴」防水皮革雨天也乾爽

▲法國軍靴品牌PALLADIUM橘標風暴冬靴，一秒穿脫超懂懶人。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

雨季來襲出門前穿上防水單品很重要，法國軍靴品牌PALLADIUM 推出「橘標風暴冬靴OUTSIDER系列，這回不僅防水透氣大升級，特殊鞋提還能夠一秒穿脫，簡直是遲到狂和懶人一大福音，讓大家在下雨天也能輕鬆出門乾爽回家。

▲WATERPROOF PLUS防水科技薄膜超透氣。（圖／品牌提供）

橘標風暴冬靴OUTSIDER在性能上，選擇高規牛巴戈皮革，結合WATERPROOF PLUS防水科技薄膜，防水之餘上腳也十分透氣，同時加入了襯墊式彈力鞋提設計，整體舒適度升級，另外一大亮點在於，為懶人們所打造的一秒穿脫設計，只要輕輕拉起後方鞋提，高筒軍靴也能擺脫難穿的刻板印象，一拉就上腳。

▲WATERPROOF PLUS橘標防水（依序）琥珀棕、鯊魚灰均NT$3,580（圖／品牌提供）

外觀上以牛巴戈皮、彈力科技纖維、橡膠等各式異材質運用將Urban Outdoor元素完美融入PAMPA靴型，不規則鞋眼排列搭配三股撞色越野鞋帶，以及後跟警示LOGO細節為鞋款增添個性，鞋舌織帶印有「WATERPROOF PLUS」防水橘標識別，更加收藏價值。

▲（依序）防水圓領夾克NT$5,980；長版連帽風衣NT$8,280。（圖／品牌提供）

同時登場的還有風暴冬裝系列，大量運用多層複合式透氣防寒織料以「改良式城市軍裝」概念推出軍事大衣、長版連帽風衣、連帽軍夾克、連帽羽絨衣等多款軍風單品。本季也打出了「1+1複合式外掛配件設計」，不論在大衣穿搭上加入背心，或是風衣結合小包，可自行拿下、佩戴，一衣多穿搭配出不同時尚感。

▲Timberland極致冬靴磨砂麥四吋靴NT$5,900。（圖／品牌提供）

與此同時，Timberland極致冬靴採用來自長期落實環境永續實踐的LWG（Leather Working Group）所認證的高規格防水皮革。靴底採用TimberGrip™大底技術，以生質基質橡膠成份製成，不僅具有出色的耐久性，其特製紋路更可提供絕佳抓地力，即便是在濕滑路面也能平穩行走，性能以及造型都得到巧妙發揮。

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