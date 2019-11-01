Ean部落閣／想泡世界哪種湯自己選　住釧路城堡飯店賞最美夕陽

文、圖／Ean

旅遊北海道，最心心念念的莫過於是泡湯，但若當地沒有溫泉或受限於飯店規格甚至連大浴場都沒有，該怎麼辦？只要花點心思，也能提供旅客幾近同等滿足的體驗。道東一家飯店，既無溫泉也沒大浴場，但卻用巧思把世界各地的湯引到每間客房的浴缸中！這麼神奇？他們在櫃檯放了五種沐浴鹽，包括喜馬拉雅山岩鹽、藍色的法國布列塔尼藻鹽、蒙古小蘇打、印度紅寶石鹽與英國帶有硫磺味的天然鎂鹽（EPSOM Salt），提供小塑膠杯讓房客自己舀裝，甚至還能混搭獨創特調之湯，通通免費！

飯店的貼心不只如此，一旁還陳列了近十種品牌的洗髮精，看喜歡哪種味道直接拿回房間，再來還有一面枕頭牆，提供了12款不同材質與功能的枕頭讓房客額外挑選。我在釧路幣舞橋旁的這家「釧路世紀城堡飯店 」（Kushiro Century Castle Hotel ）連住兩晚，每晚回到飯店必先到此開心報到。

▲可混搭獨創自調秘湯



▲約十種品牌的洗髮精可自行取用



▲ 12 款不同材質的枕頭可額外挑選，先拿先贏

有句話說「人生就是不停的做選擇」，這裡也是。櫃檯選完沐浴鹽，再來選隔天早餐，我笑說若有選擇困難症來這可能會病發。早餐提供日式與洋式兩種，還好我住兩晚，一天一種、沒有遺憾。飯店早餐是半自助式，除了前一晚事先點好的套餐，現場還有多種菜餚可夾選。特別是日式或洋式的套餐，豐盛程度與份量可比中餐，口味也好，誠意十足。

▲ 日式套餐，相當豐盛，食材也好

▲好的飯店早餐，給你一天開始元氣滿滿



▲洋式早餐，左下那海鮮湯相當不錯



▲自助式餐檯，提供多種菜色



這家雖非五星級飯店，但提供給房客的舒適與尊榮體驗，可毫不遜色。大廳櫃台旁，有間專提供客人使用的 Lounge，呼應飯店以城堡為名，帶有濃濃歐洲風，彷彿是一節高級觀光火車的交誼廳，在這提供了書報雜誌外還有果汁、紅酒等飲品，據說到了晚上宵夜時段還會提供免費的咖哩飯讓房客享用，此等頂級飯店行政樓層房客的待遇，在這所有人通通有。

▲ Lounge 外觀，飯店的照明設計相當好



▲Lounge 空間很有溫度，會讓人想待在裏頭翻翻書

大家一聽到住日本飯店，最關心的無非是「行李箱能打開嗎？」這間飯店的房間不小，行李箱攤平不是問題外，還有個提供單人沙發與方桌的小客廳，可坐著使用房間煮水壺與茶具來泡杯茶或者膠囊咖啡機來杯濃醇香，特別是在傍晚，從房間看出去就能欣賞釧路的夕陽晚霞，實在迷人，讓我跌破眼鏡的是這般細緻與享受，一晚在網路上訂竟只要台幣三千初台幣，用佛心價形容，一點也不為過。用超值價格就能來釧路吃好住好美景看到飽，怎麼教人不愛？！

▲房間空間蠻大，不算新，但保持的蠻不錯



▲ 從房間窗戶就能欣賞美麗的日暮



▲ 以實惠的房價來說，這家飯店真沒得挑惕了



▲膠囊咖啡機與茶具組同時提供



▲有浴缸可舒服的泡個澡



【附近周邊活動推薦】

MOO 吃美食

釧路世紀城堡飯店座落位置相當便利，若要吃在地美食，可步行到釧路漁人碼頭 MOO 市場，釧路市現正聯合舉辦推「釧路美食地圖」活動（2019 年 8 -11月底），預先購買餐券到此配合的餐廳點餐，最高可享七折優惠。

▲漁人碼頭 MOO 市場 2F 有多家餐廳



▲ 期間限定（至 2019年11月底）的釧路美食地圖優惠活動，憑券消費至多可享 30% 的優惠



出海賞世界最美落日

主打世界三大最美落日（我後來詢問落日周遊觀光船公司，另外兩個地點是馬尼拉與峇里島），除可就近在釧路世紀城堡飯店房間內欣賞，還能從海上一邊丟麵包餵海鷗一邊觀看。碼頭離飯店不遠，散步即可前往搭乘落日周遊觀光船，我分別於冬季與秋天搭過，需提醒的是海上風大、保暖工作記得預先準備。船上會提供啤酒、各式軟性飲料及熱咖啡，下船前還會邀請大家試飲當地一款品質非常好的清酒「海底力」，整個行程頗為享受。出海觀賞落日的體驗不錯，特別是第一次在二月搭乘，突然的撥雲見日讓我見識到何謂「突襲式夕陽」，相當驚喜，那次大自然彷彿幫我上了一課，保持信念、不要輕易放棄。

▲太陽入海前一刻



▲二月海面上會有浮冰，為景添色

▲船上提供的熱咖啡品質不錯，用心



▲旅型男F4 的老田與東哥為您示範出海賞落日的正確穿著



/ Info. /

「釧路世紀城堡飯店 」（Kushiro Century Castle Hotel ）

官網 | 搜價訂房

釧路落日周遊觀光船 SEA CRANE

釧路漁人碼頭 MOO 市場

釧路美食地圖優惠券活動官網

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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