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楊冪10大勵志金句：我不是鈔票無法人人喜歡，何況有人連鈔票都不喜歡

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編輯／Ann

大陸女星楊冪出道以來可以說是受到許多質疑和打壓，但是她並沒有因此而銷聲匿跡，反而憑藉實力成為一線女星，遇到惡意，她從來不會退縮，更帶給了我們許多金句，一起來看看楊冪是怎麼面對這些不好的聲音。

1. 「得不到的就不重要，是看清自己勇於得到；同時，也拒絕內耗勇於放下。」

擁有小孩之後楊冪看待事情更顯得豁達，她認為得不到的東西就換個心態，勇敢放下，或許也是這樣坦然的個性，讓她能遇到許多好的機會和戲劇作品。

▲楊冪的10句金句。（圖／翻攝自微博）

▲ 得不到就放下，很多事情無法勉強。（圖／翻攝自微博）

2. 「掌聲也好，鲜花也好，一定不是永恆的。你的心是什麼，這是最重要的，是自己能控制的。」

心態是非常重要的一件事，許多藝人能不能紅的長久，就是要看心態如何調整，而楊冪不認為掌聲是永恆的，自己調整心態更實際。

3. 「不是我的，我不會要。在眼前的，一定要做好。」

做好每一件事是楊冪的工作態度，不強求，但是既然做了，一定要做好。

4. 「不會哭，有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

楊冪看似嬌滴滴，卻是演藝圈出了名的鐵娘子，曾經在短短4個月內接了5部片，為此，她也不會有表現低潮的時刻，努力更重要。

▲楊冪的10句金句。（圖／翻攝自微博）

▲ 看似嬌弱的楊冪卻意外的堅強。（圖／翻攝自微博）

5. 「只要我人還活著，還站在這，我還有呼吸，就一定會進步。」

很多人都批評過楊冪的演技和歌聲，但是她並不生氣，反而拿自己開玩笑，成為真正有智慧的人，有批評就有進步。

6. 「我不是鈔票，做不到人人喜歡。更何況還有人連鈔票都不喜歡。」

楊冪從來不勉強大家喜歡她，這樣自信隨意的態度反而能夠讓討厭她的人更生氣。

7. 「我現在有時連表面客氣都懶得客氣了，更加地做自己，更加地不想遮遮掩掩。」

楊冪的直爽大家都看在眼裡，做自己是她堅持的事，也從不遮遮掩掩，把真實的自己放上舞台。

▲楊冪的10句金句。（圖／翻攝自微博）

▲ 做自己更加快樂，不需要遮遮掩掩的生活。（圖／翻攝自微博）

8. 「我不缺你一個人喜歡但若你喜歡，那你還挺有品味的。」

看似幽默的一句話卻也顯示出楊冪的豁達，這樣的她更圈粉。

9. 「心的幸福才是真的幸福。別為一意孤行的愛情浪費美好的青春，它很有可能傷害你與朋友以及家人的關係。」

家庭事業都得意的楊冪卻還是像小女人一樣，或許就是她對於幸福的觀念，讓她一直年輕。

10. 「人生是可以設計的，生涯是可以規劃的，幸福是可以準備的，你現在就可以開始做這些事情。」

作為公眾人物，楊冪總帶給大家正能量，鼓勵粉絲朋友們，開始規劃自己的人生，用正面態度感染每個喜愛她的朋友，這樣樂觀的楊冪，你也被感染了嗎？

▲楊冪的10句金句。（圖／翻攝自微博）

▲ 楊冪的正能量你也被感染了嗎？（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

楊冪, 金句, 女星, 微博
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