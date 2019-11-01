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星巴克 Ｘ Stanley聯名11／6開賣　6款灰黑與紅色限定版潮翻天

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▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）

▲星巴克 X Stanley今年最後一波聯名11／6開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克與美國百年保溫瓶品牌Stanley合作雖然不是新鮮事，但每次推出的品項兼具實用與外型，不但培養了一群忠實粉絲，聯名商品也是期期熱賣，最新一波預計11／6開賣，單價1,150元起，以黑色與灰色款，帶出秋冬的沈穩質感，且特別開發的紅色款不鏽鋼水壺，以亮麗紅的反差現身，耶誕節交換禮物最潮就是它了啊！

▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）

▲STANLEY RED不鏽鋼水壺，單層不鏽鋼，專為盛裝冷飲使用，售價1,180元。

本波秋冬款共有6個品項，以不鏽鋼杯及水壺為主，瓶身搭配簡練的文字或全新的Stanley LOGO，充滿極簡的經典風格，中性特質男女使用都很適合，將在11／6 當日各門市營業開始時間開賣，線上門市則在11／6凌晨零時開始銷售，每款指定商品各限購1個。

▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）

▲STANLEY BLK不鏽鋼水壺，單層不鏽鋼，專為盛裝冷飲使用，售價1,180元。

保溫瓶品牌Stanley由美國發明家William Stanley Jr.所創立，還獲選為美軍標準配備，使用性與耐用性都受到肯定，每次與星巴克推出聯名商品都成搶手貨，今年5月份推出的黑魂聯名款，雖然主色系同為黑色，但更加粗獷的外型加上厚實的風格，加上輕巧方形的不鏽鋼水壺方便隨身攜帶，無論已經入手幾款就是很想讓人再衝一波啊！

▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）

▲STANLEY BLK不鏽鋼把手杯，售價1,280元。

▲星巴克X Stanley冬聯名。（圖／星巴克提供）

▲STANLEY16OZ GRAY不鏽鋼杯，售價1,280元。

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關鍵字：

星巴克, Stanley, 聯名, 保溫杯, 不鏽鋼, 水壺
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