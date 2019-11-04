fb ig video ETtoday search mobile

在迪士尼舉行婚禮不是夢　搭玻璃馬車、城堡拍婚紗，成為世界上最快樂的公主

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@disneyweddings

看著一部部的迪士尼動畫長大，每個女孩心中都會有一個公主夢吧？在夢幻的國度裡穿著漂亮的禮服，等著白馬王子的到來，墜入愛河後被深愛的男人求婚，從此過著幸福快樂的生活。雖然無法一輩子住在迪士尼的美好世界，但是起碼現在能在迪士尼裡「結婚」，創造一個永生難忘的夢幻童話婚禮！

►男友買給妳

你有想過有一天能在迪士尼中舉辦婚禮嗎？其實迪士尼有個Disney Wedding部門，專門負責策畫在迪士尼園區中舉行的大大小小婚禮，所有的結婚流程都能夠在迪士尼中完成，並且依照每個人的要求設計成充滿童話風格的夢幻版本！

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

可以利用官網中的My Dream Space來設計專屬的迪士尼風格婚禮，從婚紗、場地到各種婚禮事物都可以自己選擇，甚至還有專門的「婚禮策畫師」為大家服務。

＃玻璃馬車

最經典的灰姑娘童話中，為參加舞會而乘坐的「南瓜馬車」，可以說是女孩們一輩子遙遠的夢想。不過在迪士尼的魔幻王國中真的可以實現！

在迪士尼舉辦婚禮，還有透明玻璃南瓜馬車接送，而且是真的由漂亮的白色馬匹所拉動，也有配備穿著童話服裝的馬夫，一切都跟童話場景一樣～

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

＃迪士尼場景婚紗

在迪士尼裡穿上婚紗，就像成了真正的公主一樣～不論是在氣派的城堡前、花園或是郵輪上，新人們可以在迪士尼的各個角落留下結婚照。

且婚紗也能從包套中選擇喔！如果特別喜歡哪位迪士尼公主的話，也有類似的款式～

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

＃捧花

結婚需要準備的東西實在非常多，為了能讓新人們好好享受在童話國度裡許下終生承諾的幸福，這些繁雜事物迪士尼婚禮部門都能幫大家準備的好好的，像是新娘捧花，每一種都相當精緻美麗。

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

＃婚宴會場

室外的觀禮儀式會場美到不行，在樹蔭的壟罩下光影交織，親朋好友們坐在椅子上看著新人為對方戴上戒指，許下諾言並接吻，絕對是最夢幻的場景～

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

而用餐宴席的部分也是一大亮點，有非常多不同的主題風格可以選擇，從擺設、餐具到裝飾一點都不馬虎。

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

＃結婚蛋糕

當然也不能忘了結婚蛋糕！充滿迪士尼風格的結婚蛋糕，每個細節都相當講究，把喜歡的故事融入結婚蛋糕中，非常有意義。

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

▲迪士尼婚禮。（圖／翻攝自disneyweddings）

另外，還有非常多的婚禮細節，都可以在網站上先行選擇，所有項目都能夠客製化，絕對可以滿足你的童話夢想，成為世界上最快樂的公主。想要了解更多細節，或是先參加迪士尼婚禮「展示日」，都可以上官網了解詳細資訊喔～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

迪士尼, 結婚, 婚禮, 婚紗, 公主, 馬車, 城堡, 白馬王子
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰 住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久 面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到 日本超商限定「角落生物聖誕樹」！水晶球掛飾、發亮公仔萌到被融化 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 RIMOWA行李箱手機殼再推新色　夢幻獨角獸漸層設計讓人欲罷不能

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面