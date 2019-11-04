在迪士尼舉行婚禮不是夢　搭玻璃馬車、城堡拍婚紗，成為世界上最快樂的公主

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@disneyweddings

看著一部部的迪士尼動畫長大，每個女孩心中都會有一個公主夢吧？在夢幻的國度裡穿著漂亮的禮服，等著白馬王子的到來，墜入愛河後被深愛的男人求婚，從此過著幸福快樂的生活。雖然無法一輩子住在迪士尼的美好世界，但是起碼現在能在迪士尼裡「結婚」，創造一個永生難忘的夢幻童話婚禮！

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你有想過有一天能在迪士尼中舉辦婚禮嗎？其實迪士尼有個Disney Wedding部門，專門負責策畫在迪士尼園區中舉行的大大小小婚禮，所有的結婚流程都能夠在迪士尼中完成，並且依照每個人的要求設計成充滿童話風格的夢幻版本！

可以利用官網中的My Dream Space來設計專屬的迪士尼風格婚禮，從婚紗、場地到各種婚禮事物都可以自己選擇，甚至還有專門的「婚禮策畫師」為大家服務。

＃玻璃馬車

最經典的灰姑娘童話中，為參加舞會而乘坐的「南瓜馬車」，可以說是女孩們一輩子遙遠的夢想。不過在迪士尼的魔幻王國中真的可以實現！

在 Instagram 查看這則貼文 @disneyweddings 分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 19 日 上午 10:30 張貼

在迪士尼舉辦婚禮，還有透明玻璃南瓜馬車接送，而且是真的由漂亮的白色馬匹所拉動，也有配備穿著童話服裝的馬夫，一切都跟童話場景一樣～

＃迪士尼場景婚紗

在迪士尼裡穿上婚紗，就像成了真正的公主一樣～不論是在氣派的城堡前、花園或是郵輪上，新人們可以在迪士尼的各個角落留下結婚照。

且婚紗也能從包套中選擇喔！如果特別喜歡哪位迪士尼公主的話，也有類似的款式～

＃捧花

結婚需要準備的東西實在非常多，為了能讓新人們好好享受在童話國度裡許下終生承諾的幸福，這些繁雜事物迪士尼婚禮部門都能幫大家準備的好好的，像是新娘捧花，每一種都相當精緻美麗。

＃婚宴會場

室外的觀禮儀式會場美到不行，在樹蔭的壟罩下光影交織，親朋好友們坐在椅子上看著新人為對方戴上戒指，許下諾言並接吻，絕對是最夢幻的場景～

而用餐宴席的部分也是一大亮點，有非常多不同的主題風格可以選擇，從擺設、餐具到裝飾一點都不馬虎。

＃結婚蛋糕

當然也不能忘了結婚蛋糕！充滿迪士尼風格的結婚蛋糕，每個細節都相當講究，把喜歡的故事融入結婚蛋糕中，非常有意義。

另外，還有非常多的婚禮細節，都可以在網站上先行選擇，所有項目都能夠客製化，絕對可以滿足你的童話夢想，成為世界上最快樂的公主。想要了解更多細節，或是先參加迪士尼婚禮「展示日」，都可以上官網了解詳細資訊喔～

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