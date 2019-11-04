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喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

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▲水。（圖／Unsplash）

▲多喝水有助身體健康，但要求水的潔淨度也很必要。（圖／pixabay、LibreStock、pakutaso，以下同）

時尚中心／綜合報導

許多人都知道多喝水有許多好處，不但可以促進代謝，還有助於排毒，幫忙讓肌膚更明亮，加上可以預防腎結石等，雖然好處多但也不能隨便喝，若覺得市面上動輒萬元以上專業淨水器太「高貴」，建議可選擇價格較為親民的濾水壺，要如何挑選用3招就搞定！

▲「喝水就能變漂亮」4大法則。（圖／pixabay）

▲水的品質很重要。

考量使用尺寸

每個家庭依照人數與用法不同，需要考量一下濾水壺的尺寸，通常1至4人以下的家庭，市面上常見的濾水壺多半都夠用，但若經常使用或是人口數很多，可以建議多添購數量或是選擇裝水容量更大的規格。

濾芯濾材要注意

選擇低鈉或無鈉交換樹脂，樹脂的作用在於去除水中重金屬及茶垢，在吸收過程中會釋出「鈉離子」，飲用過多恐造成心血管疾病，此外，若活性碳中有添加「銀離子」，則會更強化抑菌的功能，自然價格也會更高昂。

濾芯供應是否穩定

有時候會遇上品牌濾芯「改款」，導致舊的水壺無法安裝，等同半變相強迫使用者購買新品，不換壺又沒有舊濾芯可選購，感受會很差，建議可上網查看評價，選擇濾芯供應足，不會用這種行銷方式強迫使用者更新的品牌，才可用的長久。

千元以下濾水壺推薦

德國BRITA 德國製，馬利拉記憶型2.4L濾水壺

目前市面上最著名的濾水壺品牌為Brita，穩定的濾芯供應與親民的價格，銷量一直都名列前茅，產地則主打歐洲，還有電子式更換提醒設計，簡單好用，ETMall推限時特價，原價1,500元，特價888元帶回家。

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▲濾水壺。（圖／翻攝ETMall）

▲濾水壺。（圖／翻攝ETMall）

BWT德國倍世 Mg2+鎂離子健康濾水壺Penguin 2.7L

主打歐洲原裝進口的BWT德國倍世，號稱歐洲千人測試的最優沖泡咖啡水質口感搶市場，主打鎂離子濾芯可以讓水質更甘甜好入口，粉紅色的壺身設計看起來好夢幻，原價1,990元，下殺特價990元。

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▲濾水壺。（圖／翻攝ETMall）

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