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學女星卸妝「5秘訣」　用量不足、停留太久都不好！

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▲▼學女星卸妝5秘訣，膚質越來越好 。（圖／品牌提供、翻攝自IG、Pinterest）

▲女星宋智孝帶起的卸妝霜風潮，把大家燒得不要不要的。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女生保養做足，但偏偏膚況總是不穩定，一會兒乾燥又敏感，撇除換季因素使然，或許是你卸妝沒做好，天天做足以下5點，逆轉你的肌膚命運！

▲▼學女星卸妝5秘訣，膚質越來越好 。（圖／品牌提供、翻攝自IG、Pinterest）

1.選擇適合的卸妝品

市面上卸妝品琳瑯滿目，光用質地區分就有許多選擇，從清爽到滋潤可細分為卸妝水、凝膠、乳、油等等，可是妝容需求和肌膚狀況選擇適合自己的產品，但記得不論濃妝或淡妝都需要一定的用量，因為若用量不足，會增加肌膚的摩擦，反而會使肌膚更乾燥、刺激。


2.回家請立刻卸妝

許多女星的保養秘訣就是清潔，她們總強調回家第一時間會立即卸妝，臉上妝容分區處理，像是脆弱眼唇會濕敷眼唇卸妝液，臉上妝容則是交給卸妝乳或油解決。提醒大家卸妝品別停留在臉上太久，過久容易造成皮脂膜受損，控制在1分鐘內最恰當。

3.卸妝要乳化完全

卸妝凝霜和卸妝油近來很夯，主打能快速卸唇臉部濃妝，以油溶油概念將妝容融出，記得要加水乳化後在沖洗，才不怕冒粉刺。

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4.二次清潔很重要

無論是日系，甚至是韓系保養手法，都非常強調二次清潔的重要性，也就是使用卸妝品之後，一定要再使用洗臉產品再次清潔，幫助徹底洗淨，不讓彩妝和多餘油脂有殘留可能性。

5.過度卸妝也不好

雖然說卸妝要確實，但當肌膚出現緊繃時，就代表你可能清潔過度。過度卸妝不但會破壞肌膚皮脂膜，更會讓肌膚誤以為缺水，進而分泌更多油脂，搞懂正確的卸妝方式很重要，卸太多次不見得是好事。

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關鍵字：

卸妝, 清潔, 卸妝油, 卸妝霜, 清潔
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