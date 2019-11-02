LIFE・經典／第5次燒毀的首里城　為何它在日本如此獨特？

▲沖繩世界遺產首里城空拍圖。（圖／CFP）

記者蔡惠如／綜合報導

沖繩著名的景點、同時也列入世界遺產的首里城，在10／31晚間慘遭祝融吞蝕，主要以木造結構設計的首里城，包含正殿在內的6棟建築群幾乎全毀，紅紅的火光整晚燃燒著夜空，沖繩當地民眾看的痛心疾首，首里城之所以獨特，不僅是在於本身為琉球王國的象徵，建築設計也完全有別於日本當地的城堡樣貌，提醒著沖繩人們他們的特殊歷史。

▲日本沖繩世界遺產「首里城」在10／31晚上突然陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

古名琉球的沖繩，位處東亞海洋的中心位置，自古以來，海外貿易就十分繁榮，與鄰近國家包括中國、日本、朝鮮與東南亞等國都有接觸，琉球就靠著地利以國際貿易而致富，更贏得「萬國津梁」的美名，引起鄰近的日本虎視耽耽。

因豐臣秀吉入侵中國藩屬國朝鮮，明朝下令禁止中國與日本的海外貿易，德川家康層希望透過琉球王國，作為與中國通商的跳板，但琉球拒絕日本的要求，引發薩摩藩入侵，強迫琉球承認是薩摩的藩屬國，使得琉球從此進入中日兩屬時期。

之後日本進入明治維新，加上中國當時清朝無法顧及琉球的情況下，日本正式入侵琉球，國王與重要官員被遷移至東京，琉球正式被改名沖繩縣，這事件距今約140年。

▲首里城正殿與日本當地的天守閣相比截然不同。（圖／達志影像／美聯社）

去過首里城的民眾，能清楚理解首里城與日本在地城廓的不同，沒有所謂的天守閣，而是中國式的牌坊、城門，甚至連正殿都充滿中式風格，原來其正殿是仿照北京紫禁城的模樣建造而成，採用歇山式屋頂，殿前的石梯和屋頂上的簷角都以龍的形象呈現，國王王座上方掛有「中山世土」4字的牌匾，是清代康熙皇帝所題。

▲首里城正殿中滿濃濃中國風格設計。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）

▲首里城正殿還有康熙皇帝提字的匾額。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）

融合中國及日本築城的獨特建築樣式與石砌技巧，在2000年被聯合國教科文組織認定為世界遺產，首里城最近一次全毀，是因為二戰期間日軍在首里城地下，挖掘設置陸軍第32軍總司令部，成為美軍轟炸的目標，狂炸3天面目全非，耗費30多年考證、準備建材的狀況下點滴修復，才在1992年完全開放，27年後又慘遭祝融之災。

命運多舛的琉球人，雖然已納入日本領土超過100年，但始終不忘自己歷史的根，而首里城的存在，便是時時提醒他們是琉球王國的子民，即便國際被劃了界線，輝煌的歷史也不能忘記。

▲沖繩那霸首里城正殿、北殿和南殿付之一炬。（圖／路透）

如今，首里城又將面臨第6次的重建，雖然這次的不幸讓沖繩人痛心，但堅強的琉球王國子民，相信仍會在傷痛中站起，重拾首里城建築的往日榮光。

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