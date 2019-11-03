SWATCH限定錶飄台灣味　SEIKO將四季之美入設計

▲SWATCH推出台灣首款城市錶#Taiwandering「DESTINATION WATCH」，2,850元。（圖／SWATCH提供）

記者陳雅韻／台北報導

繼台北101亞洲首間概念店堆出台灣在地小吃畫布的客製錶款，SWATCH再為台灣量身打造第一只限定錶款#Taiwandering（悠遊台灣），以台北經典地標為主軸，於錶帶呈現台北101、中正紀念堂，並融入放天燈、泡溫泉等體驗台北文化的圖案，錶環上還有「Greetings from TAIPEI」字樣，散發濃濃的台灣味。

▲錶帶設計以台北經典地標為主軸，搭配天燈與溫泉等傳統文化圖案。（圖／SWATCH提供）

SWATCH「Destination Watch」目的系列腕錶，意在呈現不同城市的特色，因此包裝也別具心思，#Taiwandering悠遊台灣腕錶，即配備如航空郵件班的外包裝，上面有台北101的郵票與台北圖案郵戳裝飾，除了搶攻本地客，也吸引外國遊客收藏。

▲SWATCH台北錶特別包裝，搭配貼上航空郵件元素與台北郵戳。（圖／SWATCH提供）

今年SEIKO以「台灣四季之美」為主題，推出4款限定錶慶祝品牌在台65周年，春天錶款為優雅的Lukia女錶、盛夏則由Prospex運動錶詮釋；秋季錶款則以奧萬大楓葉為靈感，推出限量500只的Presage機械錶，而冬季主題則從玉山日出的曙光發想，打造同樣限量500只的Premier人動電能錶，象徵永續不斷的新希望，專為台灣錶迷設計的款式，別具意義。

▲SEIKO在台65周年紀念款Presage機械錶，以奧萬大棕紅色楓葉為設計靈感，20,000元。（圖／SEIKO提供）

▲從玉山發想代表隆冬主題的Seiko Premier人動電能錶，32,000元。

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