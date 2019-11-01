空空賞補貨區在這！倩碧水磁場凝膠千元有找　innisfree綠茶籽精華液668元

▲補貨好時機來了！「Her和她」電商平台低至3.8折，點圖看所有好貨。

時尚中心 / 綜合報導

雖說市面上的保養品呈現一種大亂鬥的局面，但我們用到空空的總是那幾罐，各品牌的經典明星商品不是當假的，「Her和她」電商平台為慶祝ETtoday新聞雲8周年舉辦了瘋狂購物節，最低3.8折，妳沒用過也聽過的倩碧水磁場凝膠不到千元、小資女人手一罐的innisfree綠茶籽精華液668元，有這麼棒的價格，趕緊把空空賞的商品補齊吧！

▲CLINIQUE倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1,500元，特價988元。點我購買。

「Her和她」有眾多專櫃品牌等著妳帶回家，首先是夢幻等級的SK-II 青春露，誕生多年、價格不低卻始終熱銷，關於它的好評無需贅述，上網一查就有，此次230ml特價4,188元，連經常接觸各式保養品的美容編輯們都大喊必須買，還有人氣超高的「小棕瓶」雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）特潤超導修護露也是必備。

▲SK-II 青春露230ml，原價6,250元，特價4,188元。點我購買。



▲ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml，原價3,580元，特價2,288元。點我購買。



▲Elizabeth Arden 雅頓 21天霜 75ml，原價1,980元，特價688元。點我購買。

高絲的雪肌精系列很多人一用多年不變心，先用雪肌精化妝水打底，再用雪肌精乳液，甩開暗沈太重要，倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠，在保濕界具有一定地位，秋冬乾燥很需要，「Her和她」祭出千元有找的超優惠價格，讓人冒出不囤個兩瓶怎麼行的想法。

▲KOSE高絲藥用雪肌精360ml，原價1,980元，特價988元。點我購買。

▲KOSE高絲雪肌精乳液140ml，原價1,480元，特價888元。點我購買。

▲KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水250ml，原價1,450元，特價1,268元。點我購買。

小資女們必備的韓系保養品，當然也能在「Her和她」找到，innisfree綠茶籽精華液補水、鎖水，而且滋潤無負擔，Banila Co.今年初結束台灣代理，讓很多人哭哭，尤其ZERO零感肌瞬卸凝霜實在太好用，想回購不怕麻煩了，「Her和她」有大容量180ml，卸妝卸得乾淨、清潔徹底，保養才事半功倍。

▲Innisfree 綠茶籽精華液 80ml原價920元，特價668元。點我購買。



▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜限定大容量180ml，原價990元，特價688元。點我購買。



▲DHC深層卸妝油200ml，原價890元，特價688元。點我購買。

同場加映「Her和她」一直頗受好評的「PS美美妍電眼修修發光全效眼霜」，這次再下殺，正貨買一送一，再加上唇筆、3ml眼霜體驗包，只要1,188元，換季肌膚易乾，電眼修修眼霜質地清爽，全臉都能用，也可以在拍完蜜粉後搽在乾紋處，解決浮粉困擾，指緣需要滋潤也適合，一支多功能，相當划算。

▲PS美美妍電眼修修眼霜，送眼霜一支、口紅一支、眼霜3ml，原價3,468元，特價1,188元。點我購買。

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