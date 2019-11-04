小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@karenhu1984

近期小禎的感情生活又躍上版面，不過這次所有女人都為她開心！因為女兒一席體貼的話：「媽媽我覺得我太自私了，我希望你開心，我也希望有人疼你。」小禎頓悟，終於決定和李進良簽字離婚。可以感受到小禎這次是徹底放下，準備過屬於自己的人生了，日前更在IG上PO出了給天下女人的12點忠告。

►女人變美秘訣

在 Instagram 查看這則貼文 胡小禎（@karenhu1984）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 下午 5:42 張貼

1. 選男人沒別的，就是選疼妳的！

挑男人就一個大原則，條件再好，不疼你的就免談。

2. 如果這個男人不主動，寧願錯過

3. 最可怕的，是有了伴侶之後的那份孤單

在愛情裡男人不主動，看在女人眼裡是非常傷心的，無論有多麼喜歡對方，那種不斷拿熱臉貼冷屁股的無奈心情是難以忍耐的，與其讓自己受苦不如就放手。

在李進良鬧出外遇風波後，兩人分居卻沒有離婚，或許小禎總覺得老公哪天玩膩了就會回家，明明有著名義上的老公，卻是孤身一人帶著女兒，即使忍著這份孤單小禎這些年來仍然堅強的走過，成功瘦身變成辣媽，手上的主持節目也很成功，最終終於斷開了這孽緣，化解這份孤單。

4. 寧可笑著累，也不要哭著享受

5. 找一個會在錢包裏、放妳照片的男人，敢讓妳咬在身上留印記的男人

真正愛你的人才會重視你內心真正的感受，即使身體累、臉上掛著笑就好，但是身體享受、整天以淚洗面，那又何苦？就像是父親把女兒當作掌上明珠一樣，男人更該展現對心愛女人的重視，包容她的任性並且做到真正的負責任。

6. 真愛，就是奔向結果去的。沒結果的，只能叫曾愛過。無論妳愛過誰，結果只有一個。陪妳到最後的，才是真愛。

7. 好男人照顧妳的生活，壞男人照顧妳的感情

「有些男人愛妳，是想跟你過一輩子。有些男人愛妳，只想和你過一陣子。過一輩子的男人、愛妳不會很用力，因為他要把力氣放在生活上。過一陣子的男人、必會愛妳愛的死去活來，因為他只需要愛過妳、睡過妳和拋棄過妳就可以。」不論愛過誰，沒有愛你到一輩子的男人終究只是路過，小禎花了七年看清，希望大家更能盡早了解，現在終於能去繼續尋找真愛了。

8. 男人對女人的傷害，不一定是他愛上了別人，而是他在她有所期待的時候、讓她失望，在她脆弱的時候、沒有給她應有的安慰。

9. 聰明的男人、會把他的女人寵的無法無天，讓別的男人都受不了她的臭脾氣

10. 寧願找一個沒太多錢、但捨得給妳花的男人，也不要找一個明明有錢、卻對妳事事摳算的男人

11. 無言是一種最深的傷痛，是一個女人最悲的哭聲

雖說一開始不願離婚，很大的原因在於兩人還有一個女兒，但是轉念想想，「如果有一個人出現，做到爸爸沒辦法做到的事，你不會很開心嗎？」如果一個男人能把心愛女人與前夫的孩子視如己出，是再幸福不過了，與其揪著有錢的整形外科醫生不放，不如趕快離開才能遇見下一個人。

12. 妳對自己好，就會變得更出色，在別人眼裏，就更有價值

最後小珍也提醒大家：「一輩子不長記得對自己好一點❤」別總是為了男人委屈求全，努力讓自己活得更有價值才是最重要的。

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