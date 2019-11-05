別讓細紋洩漏年齡！網友激推3款神級眼霜，現在用來得及

▲抗老第一步就是做好眼周保養，才能老得比別人慢。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眼睛是臉部表情最豐富的部位，往往也是最先被注意到的。有別於其他細紋的不同，眼睛的細紋跟笑容緊緊相連；其它諸如前額或眉宇之間則與負面情緒有關。 所以快樂的妳、還年輕的妳，千萬不要以為眼周細紋是十年後的事。

眼周皮膚最薄，任何表情都容易牽動肌膚產生，為未來逐日刻劃出動、靜態紋；而皮膚表面也隨著歲月加速膠原蛋白流失。一旦速度變快，眼角出現細紋、眼眶凹陷色素沉積，看起來就顯得毫無生氣疲憊…加上現代人生活作息不正常，更使黑眼圈、浮腫、乾燥、暗沉提早報到。

▲眼周肌膚是決定視覺年齡的關鍵。（圖／翻攝自IG/iope_official，以下同）

不同年齡的女性肌膚問題的成因和造成的結果也不太一樣。以眼周肌膚為例，二十世代的問題常與生活習慣扣連，像是壓力或是熬夜，因此最在意黑眼圈與乾紋；三十世代走到生活型態與生理機能交會的輕抗老階段，最在意的會是肌膚彈力與皺紋生成的課題；四十世代最容易面臨賀爾蒙等年齡、生理性的因素，常見的煩惱造成則為眼袋與鬆弛下垂。

▲清爽、潤澤的眼霜質地最受歡迎。

根據調查，女性嚮往的眼部保養需擁有高效能滲透力，乳霜般的潤澤保濕，又不能太過黏膩，皮膚科醫師也建議，眼霜要能給予足夠保濕潤澤、鎖水修護，但不應給眼周過多負擔。

什麼時候塗抹眼霜最好呢？晚上11點至凌晨2點的肌膚的吸收胃口最好，入睡前薄塗眼霜搭配按摩，在肌膚表面形成美肌守護膜，將營養成分緊鎖並送進肌膚底層。以下幾款輕保濕眼霜，不妨參考一下。

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