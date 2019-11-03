櫃哥櫃姐老實說！Kiehl's死忠鐵粉囤貨保養好物TOP5

▲櫃哥櫃姐帶路，跟著買絕不怕踩雷。（圖／翻攝自IG/kiehls)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

Kiehl’s除了那些明星熱賣品外，大家到底都在囤貨買什麼？根據2019 年周年慶櫃哥櫃姐統計分享，截至目前為止最熱賣的除了檯面上的熱門產品，還有以下幾樣非主打也是死忠鐵粉愛不釋手的保養好物。









非主打卻賣出超狂好成績

蜂蜜紅蔘亮采活膚霜，50ml，2,300元。

9月重磅升級的蜂蜜紅蔘亮采活膚霜，以最創新的「真空壓膜包裝」將精純「麥盧卡蜂蜜」與 「韓國紅蔘根」完整封存。成分天然又溫和，敏感肌都能安心使用。

周年慶必囤

氨基酸洗髮精，250ml，840元。

品牌熱銷NO.1明星洗髮精！除了是不少名人的最愛，它也是每年周慶推出大容量包裝必定率先搶購一空的「周慶必敗單品」！細緻泡沫及精純椰子油，能溫和潔淨秀髮，更能添增豐盈感。

補水秘密武器

超彈潤青春水精華，50ml，2,000元。

雖然並非主打品，但每年的周年慶都可以看到它的加大版身影，抹在肌膚能快速釋放高含量保濕精華，加速肌膚吸收，不只能做 到長效保濕，還能有效對抗改善因乾燥而造成的細紋等問題。

熬夜最佳好物

深夜奇肌修護精露，50ml，2,200元。

被鐵粉們稱為「熬夜精露」，含天然萃取的10大修護精油，成份天然溫和且親膚性高，能快速滲透至肌膚底層，還能混搭滴入其他精華液、乳液或乳霜中混合使用，CP值相當高。

年輕肌第一瓶眼霜

酪梨眼霜，14ml，1,200元。

擁有超級食物「酪梨」成份，獨特乳霜轉水狀質地，使眼霜服貼更好吸收，有 效滋潤並保濕眼周肌膚，讓肌膚更細緻柔嫩，不含色素及香料，任何肌膚都可安心用。

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