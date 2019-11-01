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Melody相中LORO PIANA 65萬天價斗篷　洩主婦心聲「先灌醉老公」

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▲Melody殷悅現身義大利精品LORO PIANA，一眼相中65萬天價斗篷。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品LORO PIANA 順利進駐SOGO百貨復興館，今（1日）舉辦活動發佈會，請來藝人Melody殷悅優雅站台，殷悅在裝扮上可謂下足功夫，戴起假髮自誇少女感十足，同時戰鬥力相當驚人，「我今天已經相中一件斗篷要帶回家。」

殷悅1日出席LORO PIANA復興開幕活動，迎合店內簡潔風格，換上大地色貼身長袖搭配棕色高筒馬靴，頗有英國皇室氣息，介紹穿搭的同時一邊撫摸秀髮，「今天比較特別的是我戴了長假髮，看起來優雅少女一些，這身搭配是仿效我的好朋友凱特王妃。」在眾人驚訝之餘下秒自行破梗，「沒有啦，因為我們都是摩羯女所以很像，非常喜歡她優雅的氣質。」

▲Melody。（圖／品牌提供）

▲Melody。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melody殷悅戴上長假髮俏皮演繹凱特王妃風。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

提及店內最愛單品，殷悅毫不猶豫抓起手邊的淡藍色斗篷，「我早就看上這款，今天穿上以後覺得週年慶一定要帶走它，也準備好打扮一番灌醉老公，拿走他的卡來刷，這就是主婦的心聲。」不過被提醒到這件斗篷要價65萬，殷悅則逗趣回應，「沒關係，我現在知道了也會當做不知道。」

▲Melody。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melody。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melody相中雙層喀什米爾斗篷，NT$652,600。（圖／記者鮑璿安攝）

殷悅相中的斗篷為雙層喀什米爾絨毛款，採用可拆式栗鼠絨毛打造衣領與袖口，獨特的漏斗領設計十分流暢，提升整體實穿性，殷悅也補充，「LORO PIANA的材質好到可以當成傳家之寶，每一季都會出的斗篷也有不同設計，重點是穿上很輕，絲毫沒有負擔。」

▲Melody。（圖／品牌提供）

▲Melody。（圖／品牌提供）

▲Melody。（圖／品牌提供）

▲LORO PIANA 復興館用頂級面料打造，獨賣商品Open Walk 休閒鞋NT$75,000；Cluisée包120,700。（圖／品牌提供）

LORO PIANA 復興館主要提供女裝，店面裝飾包括牆面、垂幕及沙發都採用品牌頂級面料製作而成，觸感細膩且柔軟，同時也不乏獨賣商品，包括Open Walk 休閒鞋，海狸絨毛襯裡迎合秋冬穿著，另外，殷悅愛不釋手的Cluisée包款，靈感則源於男士衣著的經典設計袖扣，轉動橢圓形搭扣即可扣好所有夾層，小巧Logo低調且奢華。

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關鍵字：

LORO PIANA , Melody, 殷悅, 復興, SOGO, 忠孝, 百貨
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