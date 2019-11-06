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最保暖Converse誕生！羊毛拼接開口笑全新系列　是女孩們必收的奶茶配色

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@converse_jp、converse.co.jp

日本線的Converse總是很對少女的胃口，推出「必收款」的速度緊追著大家的荷包！近期Converse又將推出全新的開口笑系列「JACK PURCELL MULTIWOOL RH」，預計於11月發售（確切時間尚未公布）。剛好配合涼涼的秋天與即將來臨的冬天，這款羊毛材質的撞色拼接太適合啦！可以說是今年秋冬必收款～

►這麼划算不看看？

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

＃JACK PURCELL MULTIWOOL RH

涼涼的天氣就會讓人聯想到裸色、奶茶色、土色、磚紅等色系，剛好！這雙拼接羊毛開口笑，就集結了所有秋天必備的顏色，絕對能成為出場率最高的穿搭單品，還能不收嗎？

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

這系列總共推出兩種配色，另一個配色則是做了「跳色」處理，四種顏色包含了鵝黃、暗紅、綠色與湖水綠，復古感、街頭感比較重，女生穿起來很可愛，也很適合接下來12月份的聖誕節呢～

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

相信大家都穿過Converse的經典款帆布鞋吧？冬天時只要氣溫低於10度左右，穿一般的帆布鞋腳真的會超冷，不過這次推出的羊毛面料鞋面，是相當溫暖的材質，又能增添一分秋冬的氣息～

此系列將於11月於日本發售，訂價為8,000日圓，約NT＄2,230左右，更多消息記得隨時注意官網喔！

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

說到充滿秋冬氣息的材質，「羔羊毛」也是一大經典元素！前陣子Converse ALL STAR也推出了羔羊毛鞋面為設計的鞋款，搭配的是寬鞋帶，非常適合女孩們穿著，俏皮感十足～

＃ALL STAR BIGEYELETS BOASLIP OX，定價為7,000日圓。

▲converse羊毛拼接系列開口笑。（圖／converse）

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關鍵字：

Converse, 開口笑, JACK PURCELL, 羊毛, 拼接, 日本, 保暖
fashion.net

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