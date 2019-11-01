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IKEA X Off-White聯名登台開賣　第一手「觸感」曝光

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▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年5月IKEA開賣與Off-White聯名的一款地毯，創下比今年百貨周年慶排的還久的隊伍記錄，有民眾排了89小時只為搶到一張萬元地毯，而今（11／1）起IKEA X Off-White的MARKERAD完整聯名系列正式開賣，採用網路抽籤的方式，在賣場也特別設置展示區，讓民眾能與產品進行第一類接觸。

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

這一次的聯名商品種類眾多，多達15款包括購物袋、沙發床、收納櫃、織品、工具箱、鏡子、時鐘、燈飾等限量家具家飾品，為了讓民眾的體驗更完全，也開闢專區展出，店員們嚴陣以待，包括工具組、購物袋等零碎產品，都牽了鐵線固定確保安全。

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

其中價格最親民、且最受矚目的環保購物袋，更是吸引逛街民眾目光，以耐磨再生紙製成，邊緣縫線感覺起來也相當堅固，立體的造型感覺很多東西都裝得下，正面則有Virgil Abloh最喜歡的「括號」元素，提起來相當輕巧，粗帶設計的提把握感極佳。

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

而2,990元起的長短毛地毯，帶入收據與草地的元素，短毛地毯材質厚實，不易藏污納垢，感覺容易清潔，且收據接縫的鋸齒細節也相當細膩，站在巨大的收據前頗有戲劇化的感覺，長毛草皮地毯觸感柔軟，冬天應該很溫暖，躺在上方也能很有戲。

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

在其中一支椅腳加上日常使用門檔的MARKERAD餐椅，採用木頭製成，邊緣相當圓滑，觸感很不錯，門檔也把原來經典的線條，加上一點小趣味，另一款異曲同工的設計還有鏡子，採用幾何拼接呈現趣味的立體感，把居家商品變得很有趣。

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

「MARKERAD」完整聯名系列包括購物袋、沙發床、收納櫃、鏡子、時鐘、燈飾等共15款限量家具家飾品，本次採線上登記抽籤制，11／1當天下午2點起開放登記，需先加入會員才能獲得抽籤資格，登錄後勾選欲購買的MARKERAD品項，將會在11／17通知是否獲得購買資格，並在11／18與11／19兩天期間至門市完成結帳。

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA X Off-White聯名登台開賣，在賣場展出實體商品。（圖／記者蔡惠如攝）

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關鍵字：

IKEA, Off-White, MARKERAD
fashion.net

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