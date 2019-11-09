條件好卻單身！男人不敢娶妳的5大理由 「個性強、父母太難搞」

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你也想婚嗎？看到周圍的好姐妹都紛紛嫁人，再魯的朋友也已經找到歸宿，再看看自己，條件好像也沒那麼差，卻始終一個人，到底是哪裡出問題？或許是這主要的5大原因，一起來看看。

1. 個性太強勢

出了社會之後，工作成為生活重心，很多女強人慢慢嫁給事業。就算有了合適的人選，也會把自己的要求限制強加在對方身上，有一條不合格，就看不上，總是覺得自己理想的人選，應該有車有房有錢，不過感情這種事，需要一些衝動，如果審視太久，一定會消耗殆盡。

▲個性強勢是嫁不出去主因。（圖／翻攝自unsplash）

2. 冷若冰山

冰山美人的確是許多男人的理想目標，不過觀察一下就能發現，性格甜美可愛的往往容易親近，也能迅速走入家庭。有時候別怪心儀對象不努力，可能是你的外在條件和不積極的個性，把自己深深囚禁在冰山中。

▲冰山讓人不敢接近。（圖／翻攝自unsplash）

3. 公主病

每個女生多少都有公主病，不過逼近適婚年齡還改不掉，那就不是優點了，談戀愛時，男生或許心甘情願幫你做事，但是真正走入家庭的，絕對不是公主，更不是連家務都不會做的女王，就算男生再怎麼願意遷就，對方家長也會不滿意，形成無形壓力。

4.職位學位太高

在工作上，職位學位成為優勢，但是感情中絕對是劣勢，就和姐弟戀一樣，如果一段感情中，雙方地位懸殊太多，長期下來你高我低，交流上也會有問題。當然事業不是我們能決定的，所以女強人們，在感情劣勢的基礎上，不妨放低身段去結識朋友，別把工作情緒蔓延出來，有時候反差萌更加分。

▲不要把工作情緒帶到生活中。（圖／翻攝自unsplash）

5.父母太難搞

很多晚婚族都有一個特性，大學時期父母不讓你談戀愛，畢了業工作，卻巴不得你馬上嫁出去，可是對象怎麼可能一夜之間出現呢？學生時期沒有戀愛經驗，反而在出社會之後更難踏出第一步，也讓男生不敢接近，所以或許你的條件很好，是父母太難搞扣了分。

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