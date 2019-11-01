周末衝信義打棒球！adidas 101公園超好拍「沒在怕的」力挺中華隊

▲粉絲們周末衝信義，adidas 101棒球公園正式開幕，拍照、打球樣樣來 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安 ／台北報導

為響應世界12強棒球競標賽，adidas以一句「沒在怕的」力挺中華隊，高高掛在人來人往的信義區街頭，同時把地標101球場變身成棒球公園，即日起至11月17日，球迷們除了能打卡拍美照，還可以在信義擊出漂亮的一球。

▲adidas 101棒球公園正式開幕 。（圖／品牌提供）

adidas今（1日）舉辦「adidas 101棒球公園」開幕活動，請來美國職棒賽季的旅美選手王維中、曾仁和分享與美洲球員對戰經驗，「中南美洲球員本身的身體條件就具有優勢，但中華隊也有一定的情報蒐集能力，以我自己經驗而言，兩好球後可以透過引誘球進行混淆以達成投球目標。」

▲粉絲們也能近距離欣賞球員王維中、王柏融的棒球T，拍下美照打卡。（圖／品牌提供）

同時球迷們也能圓夢在信義區投出好球，品牌特地將101球場打造為棒球公園，滿滿的綠地頗有球場的臨場感，現場也展出了球員王維中、王柏融的裝備，包括專屬棒球T、球棒、球鞋以及各種小道具，提供球迷拿起拍照一番。即日起11月17日至，指定門市凡消費任一adidas SP系列商品，即獲得adidas 101棒球公園打擊體驗券，感興趣的民眾千萬別錯過了！

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