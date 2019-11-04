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吃飯時問對方好吃嗎？　日本心理專家傳授4招撩男秘技

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▲▼日本心理專家傳授4招撩男秘技。（圖／翻攝自劇照）

編輯 / Lily　圖 /翻攝自jtbc、tvN官網劇照，以下同

第一次約會要怎麼做才能留下好印象，日本心理學家神岡真司推出《男和女的LOVE心理學》，其中有4招約會小秘訣超受用，輕鬆擄獲他的心。

▲▼日本心理專家傳授4招撩男秘技。（圖／翻攝自劇照）

1.蔡格尼克效應

每次追劇總在最精彩處完結，讓人對下一集心癢難耐，巴不得不用等到明天就能立刻接著看一下去，這就是蔡格尼克效應。也就是說和心儀對象約會時，當你們雙方聊得欲罷不能時，趕快找個藉口來中斷約會，這樣對方腦內就會存著對你美好的記憶，期待和你下一次的見面。


2.峰終定律

或許第一次約會，很多事情並不是非常順利，但只要掌握峰終定律就能扭轉印象。人的大腦會平均化是情的高峰與結尾，來判斷今天是否開心，就像是約會時一起喝酒享受美食（高峰），結束時大家開心約下次見面（結尾），只要掌握好這兩個timing，約會就不怕失敗到哪裡去。

▲▼日本心理專家傳授4招撩男秘技。（圖／翻攝自劇照）

3.暗、近、狹

這個道理很簡單，即便是普通朋友在昏暗、近距離並肩而坐，就會莫名產生一種男女意識。第一次約會不妨去看場恐怖電影，看電影時的心跳加速，讓他誤以為是戀愛氣氛，結束後一起去喝杯飲料，對戀情發展也很有助益。

▲▼日本心理專家傳授4招撩男秘技。（圖／翻攝自劇照）

4.用餐時問對方好吃嗎？

一起吃飯時也可以用一招來確認，他對你是否有好感。用餐時你可以用關心口吻問他，味道怎樣、好吃嗎？如果對方毫無顧慮的邀你嚐一嚐，代表可能對你有一定的好感，若你這時主動吃對方東西，也能讓對方直接感受你對他的心。

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關鍵字：

撩男, 戀愛, 秘訣, 相處
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