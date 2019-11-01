「高訂之王」百萬禮服用H＆M價能買到　楊冪、蕭敬騰開賣前搶先穿



▲H＆MＸGiambattista Valli聯名系列，將於11／7早上8點正式開賣。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

H＆M每年11月發佈年度重磅系列，與精品設計師的聯名合作，是最讓時尚迷最期待的年度焦點，今年（2019）與「高訂之王」Giambattista Valli的合作，更首度在5月底推出前導系列，滿足粉絲想立刻購入的慾望。

如今，全系列共87件單品將於11／8（下周四）早上8點正式開賣，售價介於新台幣499元～1萬4,999元，粉絲們快定好鬧鐘預備搶！

▲H＆MＸGiambattista Valli聯名系列，共87件男女裝與配件單品。（圖／品牌提供）



今（11／1）H＆M舉辦聯名系列預覽，楊冪已搶先穿著拍攝時尚大片的重點之作「紅色天使翅膀」禮服也來台。

▲聯名系列重點款，楊冪先前拍攝時尚雜誌時已搶先穿過；夢幻風格的禮服，配上街頭風格長靴，撞出衝突火花。（圖／品牌提供、翻攝HM中國微博）



該件禮服即是被譽為「高級訂製服之王」Giambattista Valli非常具有代表性的風格，精緻的做工、華美而夢幻的設計，澎湃的褶飾是他的拿手好戲，該件禮服肩部運用敞開式廓形褶邊，營造「天使翅膀」的夢幻風格。

▲「紅色天使翅膀」紗質禮服是該系列最具代表性的重點作品，售價NT$14,999元。（圖／品牌提供）



「紅色天使翅膀」禮服為女裝系列要價最高單品，售價新台幣1萬4,999元，是網路獨賣款。另外，其中一款A-Line澎裙設計的黑色花卉刺繡禮服，價格也飆破萬元，但也是網路限定款式。定價比起Giambattista Valli品牌動輒數十萬，甚至百萬的價格來說，H＆M聯名價格確實是難得一見的入門價，相當值得收藏。

▲A-Line剪裁的紗質刺繡澎裙禮服，售價NT$12,999元，網路限定款。（圖／品牌提供）



除了「高訂」之王的拿手夢幻禮服之外，系列中也有日常著用的T-Shirt、帽T等單品，以粉色、紅唇、LOVE為設計主題，更以設計師本人當作「唇膜」壓印出唇形，相當火辣。另外，在配件部分女包均為迷你的鍊帶包，作為華麗衣裳的點綴；男包則有毛毛材質的腰包，相當適合秋冬使用。

▲雖然系列作品被外界視為「超浮誇」，但仍有推出日常能穿的基本款單品。（圖／品牌提供）



聯名系列男裝則是設計師Giambattista Valli首度設計的男裝系列，他從女裝衣櫃找靈感，粉紅色、花卉刺繡通通融入，打造華麗男裝，並加入軍裝風格的剪裁，增加挺拔感。金曲歌王蕭敬騰日前在演唱會上搶先穿刺繡軍裝風格長版大衣，完美呈現貴族王子的氣息。該款為9,999元，是網路限定款。

▲Giambattista Valli首度設計的男裝，就獻給H＆M聯名。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

整體而言，今年設計師聯名系列的高單價單品，均為網路限定款，要搶不用大清早排隊上門搶購，但換言之少了試穿的機會，未來換貨流程會較繁雜。

►偷偷分享少女秘密！

▲H＆MＸGiambattista Valli聯名系列，高單價單品幾乎都是網路限定款。（圖／品牌提供）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

