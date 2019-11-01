fb ig video ETtoday search mobile

「高訂之王」百萬禮服用H＆M價能買到　楊冪、蕭敬騰開賣前搶先穿

> >


▲H＆MＸGiambattista Valli聯名系列，將於11／7早上8點正式開賣。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

H＆M每年11月發佈年度重磅系列，與精品設計師的聯名合作，是最讓時尚迷最期待的年度焦點，今年（2019）與「高訂之王」Giambattista Valli的合作，更首度在5月底推出前導系列，滿足粉絲想立刻購入的慾望。

如今，全系列共87件單品將於11／8（下周四）早上8點正式開賣，售價介於新台幣499元～1萬4,999元，粉絲們快定好鬧鐘預備搶！

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲H＆MＸGiambattista Valli聯名系列，共87件男女裝與配件單品。（圖／品牌提供）

今（11／1）H＆M舉辦聯名系列預覽，楊冪已搶先穿著拍攝時尚大片的重點之作「紅色天使翅膀」禮服也來台。

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲聯名系列重點款，楊冪先前拍攝時尚雜誌時已搶先穿過；夢幻風格的禮服，配上街頭風格長靴，撞出衝突火花。（圖／品牌提供、翻攝HM中國微博）

該件禮服即是被譽為「高級訂製服之王」Giambattista Valli非常具有代表性的風格，精緻的做工、華美而夢幻的設計，澎湃的褶飾是他的拿手好戲，該件禮服肩部運用敞開式廓形褶邊，營造「天使翅膀」的夢幻風格。

▲HM。（圖／品牌提供）

▲「紅色天使翅膀」紗質禮服是該系列最具代表性的重點作品，售價NT$14,999元。（圖／品牌提供）

「紅色天使翅膀」禮服為女裝系列要價最高單品，售價新台幣1萬4,999元，是網路獨賣款。另外，其中一款A-Line澎裙設計的黑色花卉刺繡禮服，價格也飆破萬元，但也是網路限定款式。定價比起Giambattista Valli品牌動輒數十萬，甚至百萬的價格來說，H＆M聯名價格確實是難得一見的入門價，相當值得收藏。

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲A-Line剪裁的紗質刺繡澎裙禮服，售價NT$12,999元，網路限定款。（圖／品牌提供）

除了「高訂」之王的拿手夢幻禮服之外，系列中也有日常著用的T-Shirt、帽T等單品，以粉色、紅唇、LOVE為設計主題，更以設計師本人當作「唇膜」壓印出唇形，相當火辣。另外，在配件部分女包均為迷你的鍊帶包，作為華麗衣裳的點綴；男包則有毛毛材質的腰包，相當適合秋冬使用。

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供） ▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供） ▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲雖然系列作品被外界視為「超浮誇」，但仍有推出日常能穿的基本款單品。（圖／品牌提供）

聯名系列男裝則是設計師Giambattista Valli首度設計的男裝系列，他從女裝衣櫃找靈感，粉紅色、花卉刺繡通通融入，打造華麗男裝，並加入軍裝風格的剪裁，增加挺拔感。金曲歌王蕭敬騰日前在演唱會上搶先穿刺繡軍裝風格長版大衣，完美呈現貴族王子的氣息。該款為9,999元，是網路限定款。

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲HM。（圖／品牌提供）

▲Giambattista Valli首度設計的男裝，就獻給H＆M聯名。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

整體而言，今年設計師聯名系列的高單價單品，均為網路限定款，要搶不用大清早排隊上門搶購，但換言之少了試穿的機會，未來換貨流程會較繁雜。

►偷偷分享少女秘密！

▲HM。（圖／品牌提供）

▲HM。（圖／品牌提供）

▲HM。（圖／品牌提供）

▲H＆MＸGiambattista Valli聯名系列，高單價單品幾乎都是網路限定款。（圖／品牌提供）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

楊冪, 蕭敬騰, 老蕭, 時尚穿搭, HM, H＆M, 快時尚, 平價時尚, 聯名, 設計師聯名, 時尚穿搭, 高訂之王, Giambattista Valli
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

「高訂之王」百萬禮服用H＆M價能買到　楊冪、蕭敬騰開賣前搶先穿

「高訂之王」百萬禮服用H＆M價能買到　楊冪、蕭敬騰開賣前搶先穿

從4大發胖前兆避免肥肉堆積　壓力大、越來越嗜睡都要小心 Melody相中LORO PIANA 65萬天價斗篷　洩主婦心聲「先灌醉老公」 從來不缺追求者！異性緣爆棚的桃花女星座TOP 3　妳上榜了嗎？ 鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決 「不用常常假裝快樂，快樂沒那麼重要」　蔡康永12個療癒金句 PRADA全台首家Outlet華泰開幕　抓皺包、球鞋讓網友大呼：「買起來！」 有一種閨蜜叫黛安芬！5位風格名人齊分享私密心事：有她懂我才完美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面