感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

人們的行為反應常會受到心理狀態的影響，也因此生活有許多有趣的現象可以用心理學效應來解釋，當然，在戀愛上也是。像是以下這3種心理學效應在戀愛關係中就十分常見，想讓感情生活更順利、長久？先搞懂這些心理效應，做個聰明又有高情商的女人吧！

1.拍球效應



吵架為什麼會越吵越兇？這跟「拍球效應」很有關係。當你拍球時用的力量越大，球跳得就越高，而拍球效應原有的寓意是：當人承受的壓力越大，潛能發揮的程度就越高；相反地，人的壓力較輕時，潛能發揮的程度就較小。

而情侶間吵架時的互動狀況就跟拍球一樣，如果兩個人都一直處於情緒高昂的狀態，很容易互相賭氣，說出傷害彼此、甚至危害關係的話語，但只要有一方能先冷靜下來，事情的結局就會好很多。

2.破窗效應



破窗效應說的是一間房子如果有一扇窗破了都沒人修補，不久之後，其它窗戶也會莫名地被人打破。談戀愛也是如此，當第一扇窗戶被破壞出現裂痕時，要盡量及時修補，兩個人之間遇到一些小矛盾、不愉快時，要及時面對並解決問題，好好溝通，彼此暸解並達到共識，讓問題順利解決而不是堆積。如果你放任小的裂痕不管，那就會有越多越多矛盾陸續出現，演變成更大的問題。

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3.損失厭惡心理



以心理學來說，人們都很痛恨損失，在面對同樣數量的收益和損失時，損失會更加令人難以忍受，這就是所謂的「損失厭惡（Loss aversion）」，比方說失去100元帶給人們的痛苦比得到100元的快樂大得多。這也反應了人常有的一種心態：當你還沒擁有某樣東西時，你可能不會特別想得到它或覺得有什麼特別的，但一旦得到了之後，又會很不想放棄，而在最終要放棄時或放棄以後，你的珍惜感會達到最強。

在感情關係中也是一樣，一方越想要分手，另一方就會越想留住他，珍惜的程度甚至會比得到的時候更強烈；而當你越想脫離一段戀情，對方也會越極力挽留你。因此，在一段關係中苦苦哀求對方不要離開你不是一個好方法，而是要讓自己變得更有吸引力，讓對方害怕失去你，你就能掌握戀愛中的主動權，這才是最高級的挽回方法。

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