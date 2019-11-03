fb ig video ETtoday search mobile

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

> >

▲戀愛常見3心理學效應　讓他離不開你。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvndrama.official

人們的行為反應常會受到心理狀態的影響，也因此生活有許多有趣的現象可以用心理學效應來解釋，當然，在戀愛上也是。像是以下這3種心理學效應在戀愛關係中就十分常見，想讓感情生活更順利、長久？先搞懂這些心理效應，做個聰明又有高情商的女人吧！

▲戀愛常見3心理學效應　讓他離不開你。（圖／翻攝IG）

1.拍球效應

吵架為什麼會越吵越兇？這跟「拍球效應」很有關係。當你拍球時用的力量越大，球跳得就越高，而拍球效應原有的寓意是：當人承受的壓力越大，潛能發揮的程度就越高；相反地，人的壓力較輕時，潛能發揮的程度就較小。

而情侶間吵架時的互動狀況就跟拍球一樣，如果兩個人都一直處於情緒高昂的狀態，很容易互相賭氣，說出傷害彼此、甚至危害關係的話語，但只要有一方能先冷靜下來，事情的結局就會好很多。

▲戀愛常見3心理學效應　讓他離不開你。（圖／翻攝IG）

2.破窗效應

破窗效應說的是一間房子如果有一扇窗破了都沒人修補，不久之後，其它窗戶也會莫名地被人打破。談戀愛也是如此，當第一扇窗戶被破壞出現裂痕時，要盡量及時修補，兩個人之間遇到一些小矛盾、不愉快時，要及時面對並解決問題，好好溝通，彼此暸解並達到共識，讓問題順利解決而不是堆積。如果你放任小的裂痕不管，那就會有越多越多矛盾陸續出現，演變成更大的問題。

►閨蜜跟男友感情更甜蜜的秘密！

▲戀愛常見3心理學效應　讓他離不開你。（圖／翻攝IG）

3.損失厭惡心理

以心理學來說，人們都很痛恨損失，在面對同樣數量的收益和損失時，損失會更加令人難以忍受，這就是所謂的「損失厭惡（Loss aversion）」，比方說失去100元帶給人們的痛苦比得到100元的快樂大得多。這也反應了人常有的一種心態：當你還沒擁有某樣東西時，你可能不會特別想得到它或覺得有什麼特別的，但一旦得到了之後，又會很不想放棄，而在最終要放棄時或放棄以後，你的珍惜感會達到最強。

在感情關係中也是一樣，一方越想要分手，另一方就會越想留住他，珍惜的程度甚至會比得到的時候更強烈；而當你越想脫離一段戀情，對方也會越極力挽留你。因此，在一段關係中苦苦哀求對方不要離開你不是一個好方法，而是要讓自己變得更有吸引力，讓對方害怕失去你，你就能掌握戀愛中的主動權，這才是最高級的挽回方法。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 心理學, 心理效應, 吵架, 分手, 挽回
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心 史努比控快揪情人一起戴！有腳印的對戒、拼圖項鍊超夢幻 Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心 小圓包默默在流行！6大精品品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　 愛黛兒半年甩肉20公斤！超狂「激瘦飲食法」紅酒、咖啡照樣喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面