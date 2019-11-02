Tiffany奢華聖誕禮珠寶不稀奇　竟有重機、烤箱、還有肯亞旅行！

▲5件傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger雞尾酒戒收錄在聖誕禮目錄中。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.日前發布史上最貴、要價逾345萬元的聖誕倒數日曆，竟然只是「前菜」，品牌正式發布VERY, VERY TIFFANY HOLIDAY聖誕佳節華麗贈禮節慶禮品終極指南，收錄12件令人驚喜的超級大禮，包括撞球檯組、重機、烤箱、甚至還有一趟11天的肯亞冒險之旅等，「豪華驚喜組合包」什麼都有、什麼都不奇怪。

▲靈感源自1969年訂情廣告的18K金線鳥巢擺飾，內有1顆18K金蛋與2顆瓷器製造商Nymphenburg特訂的Tiffany Blue瓷蛋。

此次是Tiffany成立182年來的首創之舉，將12件奢華禮品與體驗收錄為節慶目錄，除了藏珠寶或生活精品的24格聖誕倒數日曆，竟推出與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.合作的訂製重機，兩家公司的聯名名牌以純銀製作，點出其獨特性，只限美國地區訂購。

▲與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.合作的訂製款Tiffany Blue重型機車，是華麗聖誕禮之一。

另一讓人驚喜是為烹飪愛好者推出Tiffany Blue AGA智慧型鑄鐵烤箱，搭配品牌各式餐具與水晶杯組，在聖誕節宴客肯定有面子；而宴客少不了娛樂，節慶目錄禮包含由美國橡木手工製作的Tiffany Blue Blatt Billiards撞球檯組合，讓賓主盡歡。

▲Tiffany Blue AGA智慧型鑄鐵烤箱滿足講求居家生活品味的人士。

▲Tiffany Blue Blatt Billiards撞球檯組合，撞球檯採用美國橡木手工製作而成。

聖誕禮不僅限物質享受，也有心靈之旅，Tiffany特別規劃為期11天的肯亞大冒險，參與者將穿越桑布魯國家自然保護區，一睹品牌與野生動物保育團體Wildlife Conservation Network致力保護的大象、獅子與犀牛，部分收益將捐助基金會，Tiffany還會贈送與GLOBE-TROTTER的聯名款行李箱給貴賓作為紀念。

▲Tiffany推出為期11天的肯亞之旅，贈送Tiffany與GLOBE-TROTTER的聯名款行李箱。

12件奢華聖誕禮中，少不了頂級珠寶，包括鑲嵌超過 11 克拉的奪目梨形鑽石項鍊、今年Tiffany Blue Book 系列的罐中蝴蝶、5件傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger雞尾酒戒、Saved Wild珠寶，以及一顆顏色D且淨度完美無瑕的8克拉圓形明亮式切割鑽石，將由藝術總監Reed Krakoff提供私人諮詢服務，絕對是備享尊榮的聖誕驚喜。

▲顏色D且淨度完美無瑕的8克拉圓形明亮式切割鑽石，由藝術總監Reed Krakoff提供私人諮詢服務



►偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

