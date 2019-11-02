fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany奢華聖誕禮珠寶不稀奇　竟有重機、烤箱、還有肯亞旅行！

> >

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲5件傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger雞尾酒戒收錄在聖誕禮目錄中。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.日前發布史上最貴、要價逾345萬元的聖誕倒數日曆，竟然只是「前菜」，品牌正式發布VERY, VERY TIFFANY HOLIDAY聖誕佳節華麗贈禮節慶禮品終極指南，收錄12件令人驚喜的超級大禮，包括撞球檯組、重機、烤箱、甚至還有一趟11天的肯亞冒險之旅等，「豪華驚喜組合包」什麼都有、什麼都不奇怪。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲靈感源自1969年訂情廣告的18K金線鳥巢擺飾，內有1顆18K金蛋與2顆瓷器製造商Nymphenburg特訂的Tiffany Blue瓷蛋。

此次是Tiffany成立182年來的首創之舉，將12件奢華禮品與體驗收錄為節慶目錄，除了藏珠寶或生活精品的24格聖誕倒數日曆，竟推出與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.合作的訂製重機，兩家公司的聯名名牌以純銀製作，點出其獨特性，只限美國地區訂購。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.合作的訂製款Tiffany Blue重型機車，是華麗聖誕禮之一。

另一讓人驚喜是為烹飪愛好者推出Tiffany Blue AGA智慧型鑄鐵烤箱，搭配品牌各式餐具與水晶杯組，在聖誕節宴客肯定有面子；而宴客少不了娛樂，節慶目錄禮包含由美國橡木手工製作的Tiffany Blue Blatt Billiards撞球檯組合，讓賓主盡歡。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Blue AGA智慧型鑄鐵烤箱滿足講求居家生活品味的人士。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

Tiffany Blue Blatt Billiards撞球檯組合，撞球檯採用美國橡木手工製作而成。

聖誕禮不僅限物質享受，也有心靈之旅，Tiffany特別規劃為期11天的肯亞大冒險，參與者將穿越桑布魯國家自然保護區，一睹品牌與野生動物保育團體Wildlife Conservation Network致力保護的大象、獅子與犀牛，部分收益將捐助基金會，Tiffany還會贈送與GLOBE-TROTTER的聯名款行李箱給貴賓作為紀念。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany推出為期11天的肯亞之旅，贈送Tiffany與GLOBE-TROTTER的聯名款行李箱。

12件奢華聖誕禮中，少不了頂級珠寶，包括鑲嵌超過 11 克拉的奪目梨形鑽石項鍊、今年Tiffany Blue Book 系列的罐中蝴蝶、5件傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger雞尾酒戒、Saved Wild珠寶，以及一顆顏色D且淨度完美無瑕的8克拉圓形明亮式切割鑽石，將由藝術總監Reed Krakoff提供私人諮詢服務，絕對是備享尊榮的聖誕驚喜。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲顏色D且淨度完美無瑕的8克拉圓形明亮式切割鑽石，由藝術總監Reed Krakoff提供私人諮詢服務


►偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., 聖誕節
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

賈靜雯戴單邊耳環秀最美頸部線條　范曉萱原來也是同好

賈靜雯戴單邊耳環秀最美頸部線條　范曉萱原來也是同好

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

購物慾大爆發怎麼辦？用「衛生紙」解決　簡單一招不傷本 芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密 日本「高麗菜減肥法」三餐前吃1/6顆，甩肉還能美白　搭配一種食物效果加倍 1秒惹怒親朋好友！　LINE「廢物貼圖」玩猜謎還被刺激食慾，閨蜜才能收啊 「不用常常假裝快樂，快樂沒那麼重要」　蔡康永12個療癒金句 2019秋冬流行髮色關鍵「絲絨霧感」！這2色免漂髮就能顯白又修小臉 3大頭皮類型換季保養祕訣　遠離秋冬常見發癢、脫屑和掉髮困擾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面