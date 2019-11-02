曾珮瑜搶先《讀衣》　睽違30年再度提筆寫書法　



▲董陽孜與台灣設計師合作的跨界展覽《讀衣》邁入第四屆，今正式開展。（影／讀衣提供）



記者張妤瑄／台北報導

致力推廣書法藝術的77歲「國寶級」藝術家董陽孜，以投石者的角色推動《讀衣》五年計劃，今（11／2）正式在華山文創園區開展，今年（2019）邁入第四屆，邀請七位設計師：汪俐伶、周裕穎、沙布喇・安德烈、陳劭彥、黃薇、Daniel Wong、蔡宜芬加入，以「四季」為題，用時尚角度傳達東方文字之美。

▲國寶級藝術家董陽孜帶頭推動的《讀衣》5年計畫，今年邁入第4年。（圖／讀衣提供，以下同）



昨（11／1）舉辦展前記者會，藝人曾珮瑜、連俞涵、劉容嘉、陳央、郭彥甫到場搶先觀展，並在「習字區」提筆留下自己的書法字。曾珮瑜笑說：「已經30年沒提筆，沒想到功力還是沒退步！」她誇設計師們與董陽孜跨界合作設計的服裝「已經是藝術品，不是衣服。」連俞涵則表示「能看受到文字在衣服上流動的感覺，是一場文字的饗宴。」

▲（依序）曾珮瑜、連俞涵、劉容嘉都在開展前搶先觀展。



《讀衣4》與以往解構文字的概念不同，此次從形音義出發，以「四季」為題，從「滴翠」、「荷淨」、「月華」、「寒松」的季節旋律中，全方位感受文字之美。陳劭彥、周裕穎連續四年參與《讀衣》，此次分別「結合3D動畫」與「採用二手回收衣」，帶來與前幾季作品全然不同的風格。

陳劭彥拆解此次四季四組文字的筆觸、線條，組合成服裝的新廓形，並邀請林嘉欣參與3D掃描拍攝，讓服裝與動畫一起表現四季的生命力。從林嘉欣跨刀拍攝的動畫中，也能將紮染裙襬上若隱若現的文字線條讀個仔細。

▲陳劭彥邀請林嘉欣擔任3D動畫主角，跨刀拍攝。（圖／SHAO YEN提供）



周裕穎則延續近來積極推動的「永續環保」概念，採用二手回收的T-Shirt、牛仔面料重新詮釋四季主題，融入文字符號，並用四套作品代表不同的季節，給人耳目一新的感覺。同樣不是首次參展的蔡宜芬表示：「四季，讓我第一個想到的就是畫作。」於是她用烏干紗為底，在紗上刺繡展現四季之美，並縫製在版片上，用四張畫作來呈現。

▲（依序）周裕穎用「回收衣」藏入文字符碼；蔡宜芬打造「四張畫」。各自詮釋「四季」主題。



汪俐伶、黃薇、Daniel Wong、沙布喇・安德烈首次參展，三人詮釋的四季也給予滿滿驚喜。汪俐伶透露：「蜘蛛，在四季都相當具有生命力，於是以它為主軸創作蜘霧系列。」並運用台灣媽媽們廚房法寶「鋼絲球刷」表現蜘蛛的形象，還結合感應裝置，能跟隨觀展者的心律節奏流動紫光。

▲（依序）汪俐伶、Daniel Wong、沙布喇・安德烈詮釋的「四季」。



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過去擁有純藝術背景的黃薇，對水墨畫相當熟悉，對於墨有五色濃淡、由墨入彩的概念非常熟悉，在董陽孜的建議之下，保留這個獨特點，以此為出發運用在兩套作品上。黃薇解構四季命題，並以她對「白色冬天」的意象為底，注入青色、綠色表現四季，完美融合的服裝細節處，要仔細找才找的到三點水的字樣等，整體風格清新。

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▲黃薇在兩套作品上表現「滴翠」、「荷淨」、「月華」、「寒松」的季節之美。

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