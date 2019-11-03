一招變美／韓國女星李多海瘦腿秘訣竟靠2顆高爾夫球！不用5分鐘輕鬆消水腫

▲韓國女星李多海雖陷整形疑雲但狀態依舊好。(圖／翻攝李多海IG &微博）

記者張毓容／台北報導

還記得以經典韓劇《我的女孩MY Girl》紅遍亞洲的韓國女星李多海嗎？雖然近幾年深陷整形疑雲，但不可否認，今年35歲的她，從肌膚到身材狀態依舊保持得非常好！很多粉絲問她「每天吃那麼多，怎麼都不會胖？」她笑說自己其實很容易胖，但也坦承自己偶爾才運動，因為和運動相比，她有另一個更喜歡的維持身材方法：靠高爾夫球！

▲李多海近日分享自己的輕鬆瘦腿法竟是靠2顆高爾夫球。(圖／翻攝李多海小紅書，以下同）



雖然她平常也喜歡打高爾夫球，但她分享自己的獨家瘦腿方法，不是在高爾夫球場上，而是在家裡拿高爾夫球來做按摩，就能幫助消除腿部浮腫，讓腿部線條變得更好看。

高爾夫球按摩瘦腿法

Ste 1：首先，先從腿部正面的按摩開始。雙手拿著高爾夫球放在雙腿腳踝正面凹下去的部分，用手掌緊貼高爾夫球著畫圓，讓高爾夫球在手掌和腿部間滾動按摩，可以稍微用點力，達到按摩、刺激穴道的效果。

Step 2：往上到小腿中央上方一些、雙腿腿骨外側的部分，繼續用手掌滾動高爾夫球繼續貼著腿部按摩。

Step 3：再上移到膝蓋上凹陷之處，以同樣手法用高爾夫球按摩膝蓋處 ，她更說光是做到這邊腿部消腫的效果就能馬上看得到。

Step 4：再來要按摩腿後的部份。先以跪下立的姿勢把球放在膝蓋後側，夾好膝蓋後側的球跪坐下來，保持這個姿勢坐一陣子。她也提醒，這個地方通常都會很痛，所以坐得時候可以慢一點。

Step 5：把球移到雙腿後側的中央處，再跪著坐下、夾住球。她説這個部位不會痛，反而是舒服的，所以可以放心坐。

Step 6：腿後最後一個位置在接近腳後跟的部分，把球放在後腳跟一樣跪著坐下。她笑說這個部分也是很舒服的，甚至會越坐越舒服，也越能消水腫。

Step 7：最後則是要按摩腳底。這個動作非常簡單，還很輕鬆，只要把球放在地上，雙腳用力踩著高爾夫球隨意在腳掌下滾動，可以一邊看電視一邊按摩腳底，幫助促進血液循環。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

